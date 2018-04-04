Nubia V18 с 6-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч вышел в продажу за $206

Компания ZTE в лице бренда Nubia представила новый смартфон Nubia V18. Устройство уже было доступно для предварительного заказа, а теперь стало известно про его поступление в широкую продажу примерно за $206.

Аппарат можно будет купить в черном, золотистом и красном цвете с металлической крышкой и небольшими рамками вокруг дисплея.

Диагональ экрана составляет 6,01 дюйма, соотношение сторон — 18:9, разрешение — Full HD+. Дисплей занимает 86,25% от всей фронтальной поверхности. В качестве процессора используется чип Snapdragon 625, объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, встроенной памяти — 64 гигабайта. Можно поставить карту памяти до 128 гигабайт.

Не обошлось и без искусственного интеллекта. AI позволит более удобно работать с заметками, напоминаниями, а также улучшит качество снимков, подстраиваясь под определенные сцены.

Сзади стоит 13-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Спереди — 8-мегапиксельная камера f/2.0 с широкоугольным объективом. Ниже основной камеры стоит сканер отпечатков пальцев. Из коробки смартфон идет с Android 7.1 Nougat и Nubia UI 5.1.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, чего, по словам компании, будет хватать на 2 дня работы. Также поддерживается NeoPower 3.0 для быстрой зарядки и управления режимами питания.