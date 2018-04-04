Док-станция GameSir X1 превращает смартфон в игровой ПК

Последние годы мобильные игры становятся все популярнее и все сложнее, что на деле не дает насладиться ими в полной мере с помощью одного лишь смартфона. Эту проблему призвана решить док-станция GameSir X1 BattleDock, которая, по словам самого производителя, превращает смартфон в игровой компьютер. Хотя это, пожалуй, слишком громкое заявление.

Устройство представляет собой удобное крепление-фиксатор, которое позволит расположить смартфон вертикально. В его подставке расположены USB-разъёмы для подключения компьютерной мыши и клавиатуры. Подключение самой станции к смартфону осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth 4.0. GameSir X1 BattleDock имеет складную конструкцию и в походном режиме вполне способна поместиться в карман. Цена новинки составляет $50.

Источник: GameSir

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