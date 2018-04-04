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Док-станция GameSir X1 превращает смартфон в игровой ПК
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Док-станция GameSir X1 превращает смартфон в игровой ПК 

Chip.ru 31 минуту назад
Фото: Chip.ru
Последние годы мобильные игры становятся все популярнее и все сложнее, что на деле не дает насладиться ими в полной мере с помощью одного лишь смартфона. Эту проблему призвана решить док-станция GameSir X1 BattleDock, которая, по словам самого производителя, превращает смартфон в игровой компьютер. Хотя это, пожалуй, слишком громкое заявление.
Устройство представляет собой удобное крепление-фиксатор, которое позволит расположить смартфон вертикально. В его подставке расположены USB-разъёмы для подключения компьютерной мыши и клавиатуры. Подключение самой станции к смартфону осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth 4.0. GameSir X1 BattleDock имеет складную конструкцию и в походном режиме вполне способна поместиться в карман. Цена новинки составляет $50.
Источник: GameSir
Фото: GameSir Опрос: Вы играете в игры на смартфоне? Конечно. Это помогает скоротать время в дороге или очереди Да, когда совсем нечего делать Игры — это для детей, а я серьезный взрослый человек Нет, для игр есть компьютер Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Главная игра года наконец вышла на Android и iOS  Названа самая популярная мобильная игра в истории
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