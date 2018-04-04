Большинство процессоров Intel останутся без исправлений для Meltdown и Spectre

Корпорация Intel сообщила, что не все модели процессоров ее производства получат исправления для уязвимостей Meltdown и Spectre. В ряде случаев это обусловлено невозможностью исправить второй вариант уязвимости Spectre.

Согласно выпущеному компанией руководству, исправлениям для Meltdown и Spectre присвоен статус «остановлено» в категории «статус производства». Как следует из документа, «после всестороннего исследования микроархитектур и возможностей микрокода для этих продуктов, Intel решила не выпускать обновления прошивки данных продуктов по ряду причин». Одной из них являются «микроархитектурные характеристики, которые препятствуют практической реализации функций, устраняющих Spectre v2 (CVE-2017-5715)». Основываясь на потребностях клиентов, большинство затронутых продуктов значатся как «закрытые системы», и эксплуатация данных уязвимостей в них маловероятна.

Статус «остановлено» получили исправления для следующих моделей процессоров: Bloomfield, Bloomfield Xeon, Clarksfield, Gulftown, Harpertown Xeon C0 и E0, Jasper Forest, Penryn/QC, SoFIA 3GR, Wolfdale, Wolfdale Xeon, Yorkfield и Yorkfield Xeon, а также большинство процессоров линеек Xeon, Core, Pentium, Celeron и Atom. Большинство упомянутых выше процессоров являются старыми моделями, поступившими в продажу в период с 2007 по 2011 год.