Новый iPad 2018 признали непригодным для ремонта 

Эксперты iFixit проанализировали сборку «яблочного» планшета iPad 2018 и остались крайне недовольны. Все началось с того, что они даже не смогли с первого раза раскрыть корпус гаджета из-за большого количества клея. Экран гаджета, презентованного 27 марта, удалось снять только размягчив клей специальным составом. Те же проблемы возникли и при демонтаже аккумулятора. У специалистов получилось без проблем только разъединить дисплей и матрицу айпада, но на негативную оценку это не повлияло. Эксперты отметили, что планшет почти идентичен такому же, но прошлого поколения. Он поддерживает два стилуса, имеет процессор А10 Fusion и 8-мегапиксельную камеру. В России его можно приобрести за 24 990 рублей.