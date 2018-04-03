Такие Apple Watch 4 вы бы точно купили

Такие Apple Watch 4 вы бы точно купилиЯ пользуюсь Apple Watch около года — пропустил самые первые часы производителя и Series 1. В начале лета 2017 взял сразу Series 2 и ни разу не пожалел — гаджет оказался очень удобным в использовании, поэтому регулярно советую его друзьям и знакомым.

Тем не менее, переходить на Series 3 для себя не вижу ровным счетом никакого смысла. Быть может, если бы у нас полноценно работала версия с LTE, я бы задумался об обновлении. Но, увы…

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А вот Series 4, если верить информации из сети и своей интуиции, уже 100% придется покупать. Так просто проигнорировать их не выйдет даже при большом желании, и я сейчас расскажу почему.

Часам нужен увеличенный экран на базе MicroLED

Технология MicroLED появилась еще в 2006 году. Ее разработала пара профессоров: Хонсин Чан и Чинью Лин — оба из Техасского технологического университета.

Массовое производство дисплеев, основанных на ней, до сих пор так и не началось, но об этом активно заговорили еще в 2014 — тогда Apple купила компанию LuxVue, которая работала с MicroLED.

MicroLED и OLED, которая используется в актуальных Apple Watch, во многом похожи. Тем не менее, вместо органических первая использует светодиоды, основанные на нитриде галлия — каждый из них меньше десятой части толщины человеческого волоса.

5 преимуществ MicroLED перед OLED:

Повышенная яркость

Увеличенная контрастность

Максимально глубокий черный

Моментальный отклик

Минимальное энергопотребление

Все это точно актуально для Apple Watch, которые чаще всего используются на улице — информацию на экране должно быть видно максимально хорошо, и это не может сказываться на автономности.

Если верить Bloomberg , Apple продолжает тестировать экраны MicroLED на базе секретного завода в Калифорнии. Если все пройдет успешно, в будущем все дисплеи в устройствах производителя будут именно такими.

Собственное производство и альтернативная технология позволит Apple избавиться от зависимости от Samsung, которая сегодня поставляет OLED-экраны для iPhone X и Apple Watch.

Главная трудность при работе с MicroLED — минимальный размер пикселей, каждый из которых состоит из красного, зеленого и синего субпикселей. Учитывая компактность дисплеев умных часов, обкатывать технологию будут именно на них.

Кстати, должен увеличиться и размер экрана Apple Watch. Аналитик KGI Мин-Чи Куо настаивает, что дисплей потеряет рамки и станет на 15% больше.

Не помешает новый дизайн, но с одним условием

Именно в KGI также считают, что в Series 4 производитель переосмыслит дизайн Apple Watch — впервые после выхода первой версии умных часов 9 сентября 2014 года.

Аналитики, которые редко ошибаются в прогнозах, подчеркивают, что девайс окажется более современным внешне — скорее всего, он просто будет немного тоньше и чуть-чуть легче.

Если честно, и актуальные Apple Watch сложно критиковать в вопросе дизайна. Уже писал об этом в одном из прошлых материалов.

Это невероятно: инженерам и дизайнерам Apple удалось сделать часы, которые подходят и под откровенно спортивный стиль, и под строгий костюм.

Больших нововведений вроде круглого корпуса ждать не стоит.

В данном случае Apple придется полностью переработать watchOS под нужды новой формы дисплея и заставить разработчиков стороннего софта допилить его таким же образом.

Последнее вряд ли возможно, ведь они и без того слишком часто плюют на поддержку приложений для Apple Watch, а работать над двумя вариантами интерфейса одновременно — бред.

Единственная просьба, которая у меня есть к Apple — пожалуйста, обеспечьте обратную совместимость ремешков для Apple Watch Series 4. Мы уже собрали слишком много на все случаи жизни и не не хотим заниматься этим снова.

Плюс времени автономной работы приветствуется

Apple Watch Series 3 работают до 3-х дней от одного заряда аккумулятора — Series 2 в аналогичных условиях живут около 2-х. Это стало возможным благодаря использованию процессора нового поколения.

В Series 4 точно будет установлен более современный энергоэффективный процессор, но уменьшение габаритов устройства повлияет на объем аккумулятора умных часов определенно не самым лучшим образом.

Поэтому мы, с одной стороны, очень надеемся, что автономность новых Apple Watch хотя бы не изменится, но, с другой, пытаемся верить, что она пусть немного, но вырастет.

Мы уже заждались новых функциональных ремешков

В сети ходят слухи, что Apple работает над датчиком с электрокардиографом, который поможет в определении сердечных заболеваний, и другими способами ранней диагностики различных проблем со здоровьем.

До этого аналитики уже говорили по поводу определения количества сахара в крови, что очень актуально для пользователей, которые страдают диабетом.

Тем не менее, эти и другие аналогичные возможности сложно назвать массовыми, поэтому мы не видим большого смысла в установке специальных датчиков непосредственно в умные часы — куда логичнее выпускать специальные ремешки, заточенные под такие задачи.

И Apple активно работает в этом направлении. Например, в конце лета 2017 года она уже зарегистрировала патент, в котором объясняется, как в плетеные нейлоновые ремешки встраивать дополнительные элементы: датчики, микрофоны, переключатели.

Если же проблем со здоровьем у вас нет, но ритм жизни слишком бешенный, вам может подойти ремешок со встроенным аккумулятором или ремешок, который можно просто трансформировать в зарядный кабель USB-C.

Простор для фантазии действительно обширный как для самой Apple, так и для производителей сторонних аксессуаров. И нам не ясно, почему компания до сих пор его не использует.

Когда ждать выход новой модели Apple Watch S4 Первые Apple Watch представили в сентябре 2014, Series 1 и Series 2 — в сентябре 2016, Series 3 — в сентябре 2017. Думаю, вопрос, когда представят Series 4, можно считать риторическим — уже в сентябре 2018.

А вот начало продаж под вопросом. Первые умные часы компания задержала до апреля 2015 — почти на полгода. Учитывая количество нововведений, с покупкой Series 4 нас также могут обломать до 2019.

Тем не менее, на 100% все это мы будет знать уже в начале сентября. Впереди большое количество слухов и сплетен по поводу новых Apple Watch, но все они наверняка будут базироваться именно на информации, которая попала в этот материал.