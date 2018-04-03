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Samsung Odyssey Z: GTX1060, Core i7, 16 ГБ ОЗУ
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Samsung Odyssey Z: GTX1060, Core i7, 16 ГБ ОЗУ 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics сегодня в Пекине на мероприятии Intel представила игровой ноутбук Odyssey Z. Особенностью ноутбука стала система охлаждения Z Aero Flow Cooling System, состоящая из трех компонентов: динамически распространяемой испарительной системой, Z AeroFlow Cooling Design и Z Blade Blower, которые позволят даже в тяжелых игрушках быть ноутбуку холодным.
Спроектированная кастомно динамическая паровая камера создает воздушный поток, покрывающий как GPU, так и CPU. Дополняет работу паровой камеры технология AeroFlow Cooling Design, которая эффектно вталкивает холодный воздух в самые горячие точки девайса.
Oddysey Z оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX1060 Max-P, производительность которой на 10% выше 1060 Max-Q. Ноутбук получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения с 6 ядрами и 12 потоками. Ноутбук отлично подойдет для обработки видеороликов высокого качества и 3D-рендеринга.
Oddysey Z поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с пропускной способностью 2400 МГц. Особенностью ноутбука также является удобная клавиатура с клавишами Crater Keycaps, а также боковое расположение тачпада, это позволит ощутить себя полноценным PC-геймером. Кроме того, на клавиатуре расположились горячие клавиши для записи экрана.
Odyssey Z получил SSD емкостью до 1 ТБ, весит девайс 2,4 кг, а его толщина составила 17,9 мм, имеется порт Type-C, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, вход HDMI. Экран в Odyssey Z 15,6-дюймовый с разрешением FullHD. Фронтальная камера имеет HD-разрешение, аппаарат также получил стереодинамики.
Продажи ноутбука стартуют в апреле, стоимость пока не раскрывается.
По материалам Samsung
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