Samsung Odyssey Z: GTX1060, Core i7, 16 ГБ ОЗУ

Компания Samsung Electronics сегодня в Пекине на мероприятии Intel представила игровой ноутбук Odyssey Z. Особенностью ноутбука стала система охлаждения Z Aero Flow Cooling System, состоящая из трех компонентов: динамически распространяемой испарительной системой, Z AeroFlow Cooling Design и Z Blade Blower, которые позволят даже в тяжелых игрушках быть ноутбуку холодным.

Спроектированная кастомно динамическая паровая камера создает воздушный поток, покрывающий как GPU, так и CPU. Дополняет работу паровой камеры технология AeroFlow Cooling Design, которая эффектно вталкивает холодный воздух в самые горячие точки девайса.

Oddysey Z оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX1060 Max-P, производительность которой на 10% выше 1060 Max-Q. Ноутбук получил процессор Intel Core i7 восьмого поколения с 6 ядрами и 12 потоками. Ноутбук отлично подойдет для обработки видеороликов высокого качества и 3D-рендеринга.

Oddysey Z поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с пропускной способностью 2400 МГц. Особенностью ноутбука также является удобная клавиатура с клавишами Crater Keycaps, а также боковое расположение тачпада, это позволит ощутить себя полноценным PC-геймером. Кроме того, на клавиатуре расположились горячие клавиши для записи экрана.

Odyssey Z получил SSD емкостью до 1 ТБ, весит девайс 2,4 кг, а его толщина составила 17,9 мм, имеется порт Type-C, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0, вход HDMI. Экран в Odyssey Z 15,6-дюймовый с разрешением FullHD. Фронтальная камера имеет HD-разрешение, аппаарат также получил стереодинамики.

Продажи ноутбука стартуют в апреле, стоимость пока не раскрывается.

По материалам Samsung