Cougar выпустила механическую клавиатуру Attack X3 RGB 2018 Edition

Компания Cougar представила игровую клавиатуру Attack X3 RGB 2018 Edition с механическими переключателями Cherry MX Black, MX Red, MX Blue или MX Brown. От обычной версии Attack X3 RGB новинка отличается наличием съёмной подставки для рук.

Cougar Attack X3 RGB 2018 Edition получила подсветку с девятью эффектами, которая может воспроизводить 16,8 млн оттенков, и внутреннюю память для хранения трёх пользовательских профилей. Девайс поддерживает функцию N-Key Rollover, позволяющую распознавать любое количество одновременно нажатых клавиш. Для подключения к компьютеру служит 1,8-метровый плетёный USB-кабель. Габариты клавиатуры — 230х467х40 мм, масса — 900 г.

Cougar Attack X3 RGB 2018 Edition поступит в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене 100 долларов.