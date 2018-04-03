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В Китае начали продавать смартфон с батареей как у ноутбука
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В Китае начали продавать смартфон с батареей как у ноутбука 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Китайский бренд Blackview выпустил смартфон с аккумулятором, номинальная емкость которого сопоставима с батареей ноутбука. Новинка комплектуется аккумулятором рекордного объема — на 11 тысяч мАч, что в несколько раз больше, чем у конкурирующих устройств (1500–3000 мАч).
Заявлено, что запаса энергии P10000 Pro хватит на 50 суток в режиме ожидания, на 40 часов просмотра онлайн-видео и на 80 часов прослушивания музыки. Поддержка быстрой зарядки (5V/5A) позволяет устройству полностью перезарядиться за 2 часа и 25 минут. Для сравнения, iPhone X располагает аккумулятором на 2716 мАч, Samsung Galaxy S9+ — на 3500 мАч, Google Pixel 2 XL — на 3520 мАч.
В остальном P10000 Pro — типичный «середнячок» на Android (версия 7.1). Аппарат несет на борту 8-ядерный процессор MediaTek (MT6763), 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В качестве экрана выступает 5,99-дюймовая панель с разрешением 2160x1080 пикселей. Разрешение двойной фронтальной камеры: 13 мегапикселей + 0,3 мп, тыловой — 16 мп + 0,3 мп.
Также заявлена поддержка двух «симок», GPS и ГЛОНАСС, возможность обновления до Android 8.1.
”Смартфон с самой емкой батареей в мире доступен для предзаказа читайте также
На AliExpress новинку Blackview можно заказать примерно за $200, или около 11 700 рублей. По емкости батареи P10000 Pro превосходит прошлого рекордсмена Oukitel K10000, который комплектовался аккумулятором на 10 000 мАч и полностью заряжался за 3,5 часа.
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