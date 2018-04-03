HOMTOM HT70 — смартфон с батареей 10000 мАч и скидкой от GearBest

Чтобы смартфон работал на одном заряде как можно дольше, не стоит захламлять его приложениями, но этого мало — нужно, чтобы батарея имела достаточную емкость. К примеру, в новом смартфоне HOMTOM HT70 аккумулятор установлен на 10000 мАч, и его заряда точно хватит как минимум на трое суток автономной работы. Прямо сейчас этот моноблок вы можете купить по очень низкой цене в интернет-магазине GearBest.

Акция в GearBest продлится вплоть до 9 апреля включительно — в течение этого времени вы можете заказать HOMTOM HT70 всего за 165 долларов США, плюс купон «HOMTOM GB1» даст вам дополнительную скидку в размере 10 долларов, и все это вместе с бесплатной доставкой по России . По итогу, HOMTOM HT70 стоит как бюджетный смартфон, но начинка в нем чуть ли не топовая: помимо очень емкой батареи, он может предложить вам 64 Гб постоянной памяти, оперативную память объемом 4 гигабайта, прочный усиленный корпус, порт USB-C для ускоренной зарядки, и двойную фотокамеру на тыльной панели 16+5 Мп в дополнение к 13-мегапиксельной фронтальной камере.

В HOMTOM HT70 можно установить карту microSD до 128 гигабайтов и две SIM-карты, у него есть модуль LTE с поддержкой российских частот, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и 8-ядерный процессор MediaTek MT6750 с пониженным энергопотреблением. Экран смартфона имеет диагональ 6 дюймов, матрицу IPS с широкими углами обзора и поддерживает разрешение HD+. Купить HOMTOM HT70 в GearBest по сниженной цене можно прямо сейчас. В комплект поставки, помимо стандартных аксессуаров, войдут переходник на наушники и кабель OTG для подключения внешней периферии. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 7.0, но уже не за горами выпуск обновления до Android 8 Oreo.