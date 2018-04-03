iFixit разобрали iPad 2018

iFixit разобрали iPad 2018Спустя неделю после анонса нового iPad ребята из iFixit добрались до планшета. Вооружившись стандартным набором инструментом, iFixit вскрыла планшет и выяснила любопытные подробности. Во-первых, ремонт экрана планшета значительно дешевле моделей Pro, поскольку дисплей не ламинирован. Правда для демонтажа дисплейного модуля понадобиться сноровка — дисплей практически намертво приклеен к корпусу.

Для разборки iPad 2018 пришлось использовать антиадгезионную жидкость, размягчающую обильный слой клея.

Из приятных моментов — независимое стекло и сама матрица дисплея. Они отделяемы, поэтому треснувшее защитное стекло можно заменить, оставив прежнюю матрицу. Процессор A10 Fusion аналогичен установленному в iPhone 7 / 7 Plus. У планшета 2 ГБ оперативной памяти.

За обработку сигнала, поступающего со стилуса Apple Pencil, отвечают контроллеры от Broadcom. Точно такие же установлены и в iPad Pro.

По сути, новый iPad — это практически полная копия модели предыдущего поколения. Apple по-прежнему не жалеет клея, чем существенно снижает ремонтропригодность устройства. По десятибалльной шкале новый iPad набрал лишь 2 балла.