Как превратить ПК в PC 2.0: выбираем SSD-накопители

Основу скорости работы за компьютером на добрую половину определяет «железо», с которым работает пользователь. В нашем материале про мультимониторные системы мы уже доказали, как повышается КПД в офисной работе при наличии двух и более мониторов на рабочем столе, и даже подвели примерные подсчеты прибыли. Теперь поговорим о внутренней начинке рабочих систем.

Какой бы высокопроизводительной ни была система в целом, «узким горлышком» в ней может стать традиционный жесткий диск, который заставляет программы «задумываться» при открытии или «подтормаживать» при выполнении объемных задач.

В данном случае самым верным решением будет заменить старую технику на современные устройства с твердотельными накопителями, работающими по протоколу NVMe. Это будет грамотным ходом для получения максимального прироста в скорости работы, и выгоднее, чем дооснащение старой техники SATA SSD. Ниже в статье мы расскажем, почему.

Если вернуться на десяток лет в прошлое, то твердотельные диски в том виде, какими мы знаем их сегодня, только-только начали появляться. Правда, большой популярности сходу они не сыскали ввиду малой емкости для хранения данных и очень высокой стоимости. Сегодня ситуация в корне изменилась. Флэш-память, которая используется в SSD, заметно упала в цене, а все бизнес-решения, предназначенные для эффективной работы, в обязательном порядке оснащаются данными типами накопителей.

Основное преимущество твердотельных накопителей

Как правило, крупные компании снабжают своих сотрудников личным ноутбуком (как правило, недорогим устройством с традиционным жестким диском), за которым можно работать и в офисе, и дома. А рабочий день каждого второго офисного сотрудника начинается с включения этого нехитрого гаджета. Пока загружается Windows и программы в автозапуске — вполне можно приготовить себе кофе и собраться с мыслями. Но… если операционная система внезапно решила установить масштабное обновление — начало рабочего дня можно смело откладывать на полчаса или час. Здесь-то на выручку и приходят твердотельные хранилища, которые не только ускоряют загрузку ОС (на это потребуется от силы секунд 5), но и заметно влияют на скорость установки обновлений, а также ускоряют открытие программ и их отклик. Например, в дизайнерской работе момент, когда нужно ждать сохранения большого графического файла — далеко не самый приятный. Особенно если дедлайны горят и проект нужно срочно отправить клиенту. Самое ужасное, если в этот момент произойдет системный сбой, и проект придется восстанавливать из сохраненной копии. Да и при работе с массивными таблицами лишние десятки секунд, которые уходят на открытие Excel-документа, удовольствия не прибавляют. Копирование больших файлов тоже становится настоящим испытанием на терпеливость. Совершенно иная картина наблюдается на рабочих машинах с установленным SSD-накопителем. В итоге та часть рабочих часов, которая обычно тратится на ожидание запуска ПО, сохранения или копирования файлов, начинает расходоваться именно на работу. А совокупный прирост в скорости работы, получаемый при переходе от HDD к NVMe SSD на практике оказывается выше, чем от перехода на новый процессор, видеокарту или более емкие модули ОЗУ.

Секрет быстрой работы кроется в том, что твердотельные хранилища лишены механических частей. В отличие от традиционного HDD, в котором на высокой скорости вращается несколько пластин с магнитным покрытием, внутренности SSD выглядят как микросхема с набором чипов флэш-памяти. Для записи информации в ячейку такой памяти SSD-накопителю не нужно тратить дополнительные миллисекунды на позиционирование записывающей головки, как это происходит у HDD. Равно как и не нужно тратить время на раскрутку магнитных пластин при запуске ноутбука.

Кстати, при работе твердотельные накопители не издают шума, ведь никакого электродвигателя для вращения пластин здесь нет. Это делает их идеальными помощниками для использования в звукозаписывающей индустрии, где важно минимизировать количество посторонних шумов. Больше мобильности, надежности и автономности

Раз уж мы завели речь о ноутбуках, нельзя не упомянуть об их главной особенности: возможности комфортной работы в полевых условиях (например, в аэропорту или на выставках). При наличии SSD-накопителя в корпусе ноутбука любые задачи начинают выполняться быстрее, а данные содержатся в большей безопасности. Никакие тряски и падения ноутбука твердотельным накопителям не страшны, так что рабочая информация всегда остается в сохранности. То же самое можно сказать в отношении любых других механических сбоев, которые присущи «жестянкам». Например, в случае с HDD возможны ситуации, когда блок головок в случае удара или сильной встряски может поцарапать магнитные пластины. Редакторам CHIP это известно не понаслышке, ведь в чреде рабочих будней приходится вести горячие репортажи с пресс-конференций и различных тематических мероприятий.

Вполне логично и то, что отсутствие механических частей положительно влияет на энергопотребление. Твердотельному накопителю не нужно дополнительное питание для вращения шпинделя, поэтому к потреблению электричества такие хранилища весьма лояльны. Среднее потребление энергии составляет около 2-5 Ватт, в то время как у жестких дисков этот параметр может достигать внушительных 15 Ватт в рабочем состоянии. Если принимать во внимание пословицу «Копейка рубль бережет», SSD в ноутбуке или ПК не только окупится за время своей эксплуатации, но и сэкономит некоторые расходы на электричество. Кроме того, наличие флэш-хранилища в лэптопе хорошо сказывается на продолжительности автономной работы мобильных ПК, что становится еще одним плюсом в условиях полевой работы, о которой мы упоминали выше.

SSD-накопители: какое решение выбрать?

Понятное дело, что старым моделям ноутбуков, которые оснащены только лишь разъемами SATA, можно добавить скорости, установив SSD формата 2.5 дюйма. Но этот прирост все равно будет в три раза меньше, чем у ноутбуков с современными NVMe-накопителями.

Этот тип накопителей, выполненный в форм-факторе M.2 старые ноутбуки не поддерживают, так что мы все равно приходим к покупке нового устройства. Кстати вкупе с «турбоприводом» в лице NVMe-решения, вы получите и более современные комплектующие, работа которых тоже сказывается на быстродействии системы, хоть и в меньшей степени.

В ноутбуках бизнес-класса NVMe-накопители установлены уже по умолчанию: например, в серии мобильных устройств HP EliteBook 800 и старших моделях HP ProBook 600. В менее дорогих решениях (HP ProBook 400 и средних моделях HP ProBook 600) установка таких накопителей тоже предусмотрена производителем. Да и о емкости беспокоиться не стоит — современные NVMe SSD готовы предоставить до терабайта пространства.

Скоростные показатели чтения и записи данных в ноутбуках из серии HP EliteBook 800 с NVMe SSD в 10 раз превышают эти же параметры у аналогичных лэптопов с HDD и в три раза — по сравнению с SATA SSD. Разница в автономной работе тоже показательная: в среднем 15 с половиной часов в офисном режиме смог проработать наш тестовый образец HP EliteBook 800 c M.2-накопителем на борту, в то время как такая же модель с жестким диском показала лишь 12 с половиной часов. Отметим, что даже в недорогих лэптопах последних моделей HP, с установленными SSD-накопителями стандарта NVMe, скоростные параметры увеличиваются практически вдвое по сравнению с SATA SSD. Не говоря уже о новейших моделях HP EliteBook 800 и HP EliteBook 1000, где скорость передачи данных достигает умопомрачительных 3000 Мбайт/с.

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