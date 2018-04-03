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Недорогой монитор ASUS VP228QG получил поддержку FreeSync
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Недорогой монитор ASUS VP228QG получил поддержку FreeSync 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания ASUS анонсировала 21,5-дюймовый игровой монитор начального уровня VP228QG с технологией синхронизации изображения AMD FreeSync. Дисплей получил матрицу TN с разрешением 1920х1080 точек и частотой обновления 75 Гц.
Яркость панели составляет 250 кд/кв.м, контрастность — 1000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов, время отклика — 1 мс. ASUS VP228QG оснащён встроенными стереодинамиками суммарной мощностью 3 Вт и видеовходами DisplayPort 1.2a, HDMI 1.4a и D-Sub. Монитор поддерживает функционал ASUS GamePlus, включая отображение перекрестия прицела, таймер и счётчик FPS, а также технологии Flicker free (отсутствие мерцания) и Blue Light Filter (снижение интенсивности синего оттенка подсветки).
ASUS VP228QG будет стоить не дороже 200 долларов.
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