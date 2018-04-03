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В Великобритании законно взламывают iOS и Android смартфоны за несколько минут
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В Великобритании законно взламывают iOS и Android смартфоны за несколько минут 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В Великобритании законно взламывают iOS и Android смартфоны за несколько минутНа прошлой неделе полиция Великобритании получила в распоряжении довольно любопытные инструменты для взлома смартфонов.
Используя устройство, которое легко помещается в кармане, правоохранительные органы могут всего за несколько минут загрузить всю, хранящуюся на смартфоне информацию на внешний накопитель.
При этом неважно установлен ли на гаджете пароль блокировки или нет. Контакты, данные геолокации, фотоснимки, история браузера, история звонков — вся эта информация выкачивается с помощью компактного девайса.
И самое интересное, что все это представители полиции могут делать на законных основаниях, но лишь на территории Великобритании.
Аналитическая компания Privacy International провела независимый опрос полицейских отделений. Около 55% опрошенных подтвердили данную информацию. Общественные организации обеспокоены возможным злоупотреблением служебным положением со стороны полиции.
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