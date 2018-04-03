Выпущен смартфон, реальная емкость батареи совпадает с заявленной

Power 5 — первый смартфон компании LEAGOO с высоким временем автономной работы. Конечно, в настоящее время на рынке можно найти немало таких устройств, но есть несколько факторов, которые отличают Power 5 от конкурентов.

Как заявляет производитель, подлинная емкость аккумулятора составляет 7 000 мАч. Каждая батарея LEAGOO сертифицирована в соответствии с международными стандартами испытаний аккумуляторных батарей — UN38.3 и IEC 62133. Это значит, что вы получите батарею той емкости, которая указана (а не как обычно — пишут одно, а по факту получается в два раза меньше).

Часто пользователи сталкиваются с большими рисками при покупке телефонов с емкими аккумуляторами из-за отсутствия тестов аккумуляторных батарей и необходимых сертификатов. Как первый производитель в отрасли, предлагающий установить контроль за емкостью аккумулятора телефона, LEAGOO считает, что заявленная емкость батареи должна всегда соответствовать действительности.

Помимо всего этого, LEAGOO Power 5 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем FHD+, процессором MT6763, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Смартфон имеет двойную заднюю камеру (13 МП + 5 МП) и работает на Android 8.1.

Этот флагман будет доступен по цене ниже 13 тысяч рублей и будет выпущен в этом месяце! Производитель уже позволяет оставить предзаказ на LEAGOO Power 5, все подробности можно узнать по этой ссылке. Там же есть возможность получить желанный смартфон всего за 2 доллара.