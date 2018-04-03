Умные часы для детей: 5 отличных вариантов

С расширением сегмента умных наручных часов появилась отдельная подкатегория таких гаджетов, ориентированных сугубо на детей. Обычно эти устройства не отличаются массой возможностей, выполняя лишь две самых важных функции — они позволяют родителям знать, где находится их ребенок, а также выходить с ним на связь. За определение местоположения отвечает встроенный GPS-модуль, а за передачу данных — модуль связи, работающий с помощью SIM-карты. При настройке часы подключаются к смартфону одного из родителей, используя для этого специальное приложение. Этот принцип взаимодействия идентичен для большинства таких аксессуаров, однако по ценам и дополнительным функциям разница все-таки имеется. Подробнее об этом расскажем на примере нескольких моделей детских часов, доступных в российской рознице.

Alcatel Move Time SW10

Это довольно известная модель в ярком пластиковом корпусе с силиконовым ремешком. От большинства аналогов ее отличает защита от воды по стандарту IP65, а значит, дождь и даже пролитая жидкость часам абсолютно не страшны. Несмотря на габариты вес устройства составляет всего 44 грамма, что делает его совершенно неощутимыми при повседневном использовании. Модель оснащена миниатюрным монохромным экраном, динамиком и микрофоном. SIM-карта встраивается в специальный отсек с тыльной стороны корпуса. Для доступа к нему придется воспользоваться идущей в комплекте отверткой.

Часы совместимы как с Android, так и с iOS. Для отслеживания перемещения ребенка, а также для настройки иных функций, используется программа MoveTime Track&Talk. В ней родители на картах Google могут задать безопасную зону, при выходе из которой на телефон придет соответствующее уведомление. Связаться с ребенком можно посредством звонка или голосового чата. Отправлять такие послания с самих часов тоже довольно просто, необходимо лишь выбрать один из предварительно записанных контактов и проговорить текст сообщения. В случае экстренных ситуаций ребенок может отправить SOS-сигнал зажатием специальной кнопки на корпусе. В таком случае пяти первым контактам в сообщении будут отправлены координаты ребенка на карте. Автономность устройства варьируется от двух до четырех дней в зависимости от интенсивности использования. Цена — от 3 500 рублей.

Elari KidPhone 2 Это не менее интересная модель часов, которая обладает схожим возможностями, но при этом стоит несколько дешевле. Ее главной особенностью является цветной сенсорный экран и тема интерфейса в стиле эмоджи, что определенно понравится многим детям. Корпус у часов пластиковый и легкий, есть несколько различных цветовых вариантов, в том числе яркий розовый, голубой или бирюзовый. Защиты от влаги не предусмотрено, поэтому при мытье рук стоит быть аккуратнее.

Как и в случае с аналогом от Alcatel, есть функция приема входящих звонков, отправка аудиосообщений и, конечно, опция отслеживания местоположения. Предусмотрено отслеживание физической активности, то есть шагомер, и особый режим работы устройства для учебных занятий. Из не совсем обычного стоит выделить возможность добавлять в друзья других пользователей таких же часов KidPhone 2, а также более продуманная система SOS-оповещения. При нажатии соответствующей кнопки помимо координат местоположения на телефоны родителей и близких родственников отправляется аудиозапись с окружающей ребенка обстановкой. Автономность устройства разграничена 36 часами, то есть подзарядка потребуется примерно раз в сутки. Обойдется такой аксессуар примерно в 2 800 рублей.

Elari FixiTime 3 Это более продвинутая модель от Elari, отличающаяся более длительным временем автономной работы и наличием сразу двух фотокамер. Одна из них размещена над дисплеем, а другая, дополненная фонариком-вспышкой, — на торце. Активировать их можно удаленно с помощью смартфона, чтобы узнать, чем конкретно занимается ваш ребенок и почему, к примеру, он не отвечает на сообщение. Аналогичным образом можно получить аудиосообщение с записью окружающей ребенка обстановки. Функция определения безопасных зон, за пределы которых выходить нельзя, также имеется. В помещениях, где сигнал GPS достаточно слабый, на помощь приходит технология LBS, увеличивающая точность геолокации за счет сотовой сети и Wi-Fi.

Если ребенок оказался в беде или заблудился, он всегда может связаться с близкими, послав тревожный сигнал и 15-секундное голосовое сообщение. Также предусмотрена опция оповещения о снятии часов с руки, реализованная за счет специального датчика на тыльной части корпуса. Родители мгновенно получат уведомление о том, что гаджет уже на на запястье. За внезапный разряд батарейки гаджета переживать не стоит. Даже при самом интенсивном использовании устройство должно проработать целый день, а в обычных условиях — до трех дней. Цена устройства в среднем составляет от 4 900 рублей.

EnBe Children Watch

Это часы с более сдержанным дизайном, хотя и не без ярких цветовых вариантов. Корпус их выполнен из практичного и износостойкого пластика, а ремешок из гипоаллергенного силикона. Вся конструкция защищена от влаги и пыли. Экран цветной и при этом сенсорный, с диагональю 1,22 дюйма. С точки зрения основных возможностей все стандартно: есть и обмен голосовыми сообщения, и отслеживание местоположения, и даже история перемещений. Присутствует и кнопка SOS на корпусе, позволяющая моментально подать сигнал близким о каком-либо происшествии.

Помимо всех функций контроля и безопасности предусмотрена и полезная для ребенка возможность сохранения расписания занятий, будильник, календарь и даже калькулятор. Удаленно с помощью приложения часы можно перезагрузить, что бывает крайне полезно при полной потере сигнала с гаджета. Также имеется функция близкого контакта, при активации которой ваш смартфон вибрацией и звуковым оповещением просигнализирует об отдалении ребенка более чем на 10 метров от вас. Эта особенность позволит не потерять ваше чадо в метро или людном торговом центре. Дополняет все это датчик снятия гаджета с руки. Автономность устройства ограничена 72 часами. Цена же их составляет около 4 900 рублей.

Doki S Watch

Это одни из самых дорогих детский часов и тому есть весомая причина. Речь идет о поддержке двухсторонней видеосвязи. То есть ребенок может общаться с вами подобно персонажу шпионского боевика. Отвечает за это фронтальная камера на 2 Мп и довольно мощная для часов начинка, сравнимая с теми, что устанавливаются в недорогие смартфоны. Также аксессуар позволяет совершать и простые голосовые вызовы. Экран у гаджета, конечно же, цветной и сенсорный. Простейшая навигация и удобный интерфейс легко смогут освоить даже самые маленькие пользователи.

Для передачи данных часы используют модули GPS, GSM, Wi-Fi и сотовые сети, обязательным условием является покрытие 3G. Имеются также и фитнес-функции, позволяющие контролировать активность вашего ребенка. Удаленно родители могут деактивировать часы, оставив лишь возможность использования экстренных функций. От одного заряда такой гаджет работает до 24 часов, чего должно быть вполне достаточно вне зависимости от интенсивности использования. Стоят Doki S Watch 14 990 рублей, причем купить их можно лишь в нескольких магазинах, специализирующихся на умных гаджетах. К примеру, здесь и здесь.