Продажи долгожданного Nokia 7 Plus начались в России

На полках российских магазинов появился смартфон Nokia 7 Plus, которого с таким нетерпением ждали поклонники продукции знаменитой финской компании. Телефон продается в двух цветовых решениях: черном и белом. Оба варианта расцветки имеют вставки из металла медного цвета. Новинка обладает почти всеми качествами флагмана.Nokia 7 Plus работает на Android Oreo без какого-либо стороннего программного обеспечения, обладает полноразмерным дисплеем с соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором и двойной 12-мегапиксельной основной камерой, а также 16-мегапиксельной фронтальной.