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Продажи долгожданного Nokia 7 Plus начались в России
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Продажи долгожданного Nokia 7 Plus начались в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На полках российских магазинов появился смартфон Nokia 7 Plus, которого с таким нетерпением ждали поклонники продукции знаменитой финской компании. Телефон продается в двух цветовых решениях: черном и белом. Оба варианта расцветки имеют вставки из металла медного цвета. Новинка обладает почти всеми качествами флагмана.Nokia 7 Plus работает на Android Oreo без какого-либо стороннего программного обеспечения, обладает полноразмерным дисплеем с соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором и двойной 12-мегапиксельной основной камерой, а также 16-мегапиксельной фронтальной.
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