Мини-компьютер от Shuttle получил поддержку LTE

Компания Shuttle представила новый миниатюрный персональный компьютер, главной отличительной чертой которого стала опциональная поддержка LTE-сетей. Модель Shuttle DL10J построена на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Здесь используется двухъядерный процессор Celeron J4005 тактовой частотой 2 — 2,7 ГГц. Предусмотрены два слота для модулей оперативной памяти формата DDR4 SO-DIMM.

Возможна установка твердотельного накопителя или жесткого диска формата 2,5 дюйма с толщиной корпуса до 9,5, а также SSD-модуля формата М.2. Предусмотрены модуль Wi-Fi 802.11b/g/n, гигабитный сетевой Ethernet-контроллер, два порта USB 3.0 и четыре USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона, D-Sub, DisplayPort, HDMI, последовательные порты. Габариты новинки — 190х165х43 мм, так что объем её корпуса составляет всего 1,3 литра. Мини-ПК может работать под управлением операционной системы Windows 10 или Linux. Продажи начнутся в следующем месяце.

Источник: Shuttle