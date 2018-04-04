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Samsung прекратила поддержку Galaxy S6 и S6 edge
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Samsung прекратила поддержку Galaxy S6 и S6 edge 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Samsung Electronics прекратила поддержку смартфонов Galaxy S6 и S6 edge, бывших флагманами в 2015 году. Это подтверждает список устройств, для которых Samsung выпускает обновления безопасности Android.
Samsung Galaxy S6 и S6 edge больше не числятся ни в разделе с регулярными ежемесячными апдейтами, ни с квартальными. Интересно, что модели Galaxy S6 edge+ и Galaxy S6 Active, вышедшие несколькими месяцами позже Galaxy S6 и S6 edge, всё еще присутствуют в списке смартфонов, для которых выпускаются обновления безопасности каждый месяц.
Компания Samsung обеспечивает программную поддержку своих смартфонов как минимум два года. Однако в отношении апдейтов безопасности, корейский производитель пообещал трёхлетнюю поддержку для всех флагманов и многих моделей среднего и начального уровня.
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