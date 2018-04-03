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Samsung прекращает поддержку сразу двух флагманов
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Samsung прекращает поддержку сразу двух флагманов 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics объявила о полном прекращении программной поддержки Galaxy S6 и S6 Edge спустя три года с момента их появления в продаже. Об этом говорится на официальном сайте производителя. Отныне владельцы флагманских устройств 2014 года не будут получать даже квартальных обновлений безопасности.
Ранее стало известно, что в этом году Samsung Electronics намерена изменить самой себе, увеличив сроки обновления флагманских смартфонов и выпустив Android Oreo для Galaxy S6. В число обновившихся моделей также должны были войти Galaxy S6 Edge, S6 Edge+ и Note 5, но в последний момент вендор поменял свои планы.
Смартфоны Galaxy S6 Edge+ и S6 Active, в отличие от моделей стандартной линейки, продолжат получать обновления еще какое-то время. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку увеличенный и защищенный флагманы вышли несколькими месяцами позже. Их поддержка, вероятно, прекратится ближе к лету 2018 года.
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