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Стоимость Huawei P20 и P20 Pro в России многих может удивить
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Стоимость Huawei P20 и P20 Pro в России многих может удивить 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Huawei не так давно представила P20 и P20 Pro. На выходе мы получили интереснейшие устройства с отличными камерами, интересным внешним видом и мощным железом. Главное, что тревожило потребителей, — цена. P20 в Европе оценен в 649 евро, а P20 Pro в 899 евро. И если с ценником в 649 евро можно смириться, то к стоимости P20 Pro возникали вопросы. В переводе на рубли это 63 800 рублей. За эти деньги многие предпочтут продукцию компании Samsung. Но всегда есть «но».
В Сети появилась информация по стоимости Huawei P20 и P20 Pro в России. Как правило, в России смартфоны стоят дороже, чем в Европе, но не в случае с Huawei. Например, ранее компания представила P9 Lite, который в России стоит дешевле, чем в европейских странах. В случае с флагманскими устройствами ситуация не изменилась.
Так, смартфоны, по данным источников mobiltelefone, будут стоить заметно дешевле своих европейских вариантов. Huawei P20, который в Европе стоит порядка 46 тысяч рублей, в России может стоить 44 999 рублей, а P20 Pro — 54 990 рублей. Но и на этом сюрпризы не заканчиваются. Huawei озвучит российские цены 6 апреля, в это же время стартует предзаказ устройств. Все, кто предзаказал P20 или P20 Pro, получат в подарок умные часы Huawei Watch 2 Classic, которые оценены в 26 990 рублей. Согласитесь, заманчивое предложение.
Huawei очень и очень радует. И наверняка в этом немалая заслуга российского подразделения компании, которое предлагает такие выгодные потребителю решения. И скажу откровенно, P20 и P20 Pro — первые на моей памяти флагманские девайсы от крупного производителя, которые стоят каждой потраченной копейки.
Предзаказать P20 и P20 Pro
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