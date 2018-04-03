Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года («серый» рынок)

Meizu M5s — новый уровень для самых дешёвых, но качественных смартфонов

Сколько стоит

5800-6500 рублей

Чем хорош

Яркий качественный экран Восемь ядер Сканер отпечатков Неплохие камеры

Чем плох

Тихий динамик Игры работают на низкой или, в лучшем случае, средней детализации графики Автономности хватает максимум до вечера

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Характеристики Meizu M5s Где можно купить недорого (на момент публикации)

Hongkong Sky-Way — 5800 рублей Hongkong VT — 5800 рублей DDC — 6250 рублей Geekbuying — 6260 рублей (32 Гбайт)

Где купить Meizu M5s недорого в России

Лучшие дешёвые смартфоны в российских магазинах

Самый дешёвый смартфон из качественных сейчас нужно искать не среди самых новых моделей — прогресс в бюджетных мобильниках остановился и более качественной начинки в категории «до $100» ещё долго не предвидится. Искать нужно среди смартфонов, которые усилиями производителей быстро стали «морально устаревшими» и резко сбавили в цене.

Meizu M5s Крутых и одновременно вариантов в сверхбюджетном классе всего два — LeEco Le S3 и Meizu M5s. По мощности и качеству экрана ЛеЭко, конечно, вне конкуренции, но покупать китайский смартфон умершего производителя — это означает оставаться один на один с «глюками» прошивки (перепрошивать смартфоны в домашних условиях умеют не все) и отсутствием запчастей, если они вдруг понадобятся.

Как выбрать хороший дешёвый смартфон

На этом фоне даже одноообразные (M3s, M5, M5s, M6) бюджетники Meizu выглядят более перспективно: прошивки обновляются и работают отлично, комплектующих море, аксессуаров тоже. А M5s прекрасен ещё и тем, что по цене пластикового четырёхъядерного Xiaomi Redmi 5A/Note 5A вы получаете модель в металлическом корпусе с 8 ядрами и аж 3 Гбайт оперативной памяти, да ещё и со сканером отпечатков пальцев. Всё, что нужно для счастья, когда мы говорим о недорогом, но хорошем мобильнике на Aliexpress.

LeEco Le Pro 3 X722 — флагманский процессор, стереодинамики и большой аккумулятор по цене бюджетного «уныния»

Сколько стоит

9500-11000 рублей

Чем хорош

Мощный процессор как в смартфонах стоимостью 25-30 тысяч рублей Яркий качественный экран Большой аккумулятор (4000 мАч) в рекордно тонком корпусе Стереодинамики Быстрая зарядка

Чем плох

Прошивки периодически досаждают мелкими «глюками» Нет слота для карты памяти Нет отдельного разъёма для наушников (переходник USB-C — 3,5 мм в комплекте) Производитель «умер», запчастей мало и они есть только в Китае

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Обзор LeEco Le Pro 3 Где можно купить недорого (на момент публикации)

Banggood — 9400 рублей Gearbest — 9500 рублей Tommao — 10500 рублей Dealextreme — 11250 рублей

Этот смартфон можно отправлять в Палату мер и весов — идеальный бюджетный мобильник, каким его хотят видеть россияне в китайских интернет-магазинах. Мощный, с большим аккумулятором и хорошим экраном, настоящий флагман, надёжный (если сами не разобьёте) и очень дёшево. В эпоху, когда Xiaomi и Huawei шагают в сторону премиума, а молодые бренды никак не научатся мастерить беспроблемные мобильники, старые флагманы «усопших» производителей (LeEco/Lenovo/Coolpad/Wileyfox/ZUK) — лучшие варианты по соотношению цены и качества.

LeEco Le Pro 3 Почему LeEco Le Pro 3 круче всей остальной китайщины за 10 тысяч рублей

LeEco утонул ещё до того, как успел раскрутиться, поэтому для большинства читателей Le Pro 3 — это невесть какой смартфон с непонятными характеристиками. Поэтому перехожу к конкретике — по сочетанию качества звука (стереодинамики/наушники), скорости работы и автономности это едва ли не самый крутой смартфон в категории «до 20 тысяч рублей» на Aliexpress. Настоящий китайский «люкс» без страха и упрёка. Камеры, впрочем, не «люкс», да и NFC в китайской модификации нет (платить со смартфона взамен банковской карты не сможете). И не жалуйтесь, если Google-сервисы обновятся и начнут «чудить» — всё это исправимо, но понадобится либо «знакомый компьютерщик», либо терпение и ночь за компьютером + кабелем USB-C. А если проблем с прошивками не будет (чаще всего всё работает хорошо), за 10-11 тысяч вы получите смартфон с самой крутой начинкой, которую только можно достать на Aliexpress в рамках этого бюджета.

Huawei G9 Plus (он же Nova Plus, он же Maimang 5) — хорошие камеры, классный дисплей и надёжность

Сколько стоит

10000-12000 рублей

Чем хорош

Хорошие камеры (селфи-камера — вообще блеск) Быстрый и экономичный процессор Чёткий и яркий экран Full HD Чем плох

Нет NFC (Android Pay) в китайских версиях Звук в наушниках «на четвёрку с натяжкой»

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Обзор Huawei nova Plus

Где можно купить недорого (на момент публикации)

HW Retail — 11000 рублей Willvast — 11100 рублей Pophong — 11250 рублей Coolicool — 11550 рублей Banggood — 11750 рублей

Где купить Huawei nova недорого в России

«Гоночный» LeEco с ёмким аккумулятором — лучший выбор для технически подкованных молодых людей, но покупателей, которым неохота размышлять «а чего это с прошивкой странное происходит?», гораздо больше. Как и больше тех, кто между рекордно быстрым процессором + так себе камерой и средним по скорости работы процессором + хорошей камерой выберет второй вариант. И для них в китайских магазинах существует Huawei Nova Plus, который в Китае продают под именами Maimang 5 и G9 Plus.

Huawei Nova Plus

Как понять, хорошая ли камера в смартфоне, без фотографий

Сейчас в сравнении с уценёнными флагманами LeEco и новыми мощными Xiaomi «Нова Плюс» выглядит пенсионерским вариантом, а на момент дебюта осенью 2016 года это был один из первых по-настоящему молодёжных мобильников среднего класса. Хорошая тыловая камера с оптической стабилизацией (выше качество фото, меньше тряски при съёмке видео), яркий экран Full HD, 8 мегапикселей с хорошим сенсором в селфи-камере, автономность на сутки (или двое, если использовать энергосбережение) и качественный дисплей. Всё очень добротно и качественно. С момента выхода Nova Plus прошло почти два года, но за 11-12 тысяч вы и сегодня не купите что-то радикально более крутое. Банальные Xiaomi Redmi 5 Plus/Meizu M6 Note за эти деньги подарят вам много встроенной памяти и чуть более ёмкий аккумулятор, но не будут настолько же хороши в съёмке фото и видео, а смартфоны, которые отличаются в лучшую сторону и процессором, и камерами, стоят на 5-10 тысяч рублей дороже. С учётом этого «Нове» можно простить и отсутствие NFC (который в европейской версии, кстати говоря, был), и не солидный для 12 тысяч рублей объём оперативной памяти в 3 Гбайт.

Xiaomi Redmi Note 5 — самый мощный «бюджетник» из современных

Сколько стоит

14000-16000 рублей (4/64 Гбайт)

Чем хорош

Новомодный дисплей с соотношением 18:9 Большой аккумулятор Очень мощный процессор

Чем плох

Дешёвый корпус с пластиковыми вставками Ночью снимает так себе

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Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 Pro Где можно купить недорого (на момент публикации)

Mi Global — 13600 рублей Gearbest — 14800 рублей Banggood — 15300 рублей Xiaomi MC — 15500 рублей

Дешёвые смартфоны Xiaomi, которые лучше дорогих моделей

«Обзорщик, почему ты игнорируешь в статье новинки бюджетных смартфонов?», — спросят меня нетерпеливые читатели, и я понимаю их недоумение. Почти все по-настоящему «вкусные» бюджетные смартфоны давно растеряли статус новинок, потому что только по прошествии времени, когда продавцы перестают «рубить капусту» на ажиотаже и сбрасывают цены, соотношение цены и качества в китайских смартфонах становится умопомрачительным.

Xiaomi Redmi Note 5 О новинках так не скажешь — кроме «мы тут натянули дисплей 18:9 на старую модель и хотим её продать дороже» ничего нового в бюджетных смартфонах с 2016 года не было. Кроме Xiaomi Redmi Note 5. Новый «Редми Ноут» — смартфон, который стал легендарным ещё до выхода. Фанаты мобильников переживали, спорили, каким он будет, кто-то вбрасывал дезинформацию и твердил, что «не будет нового Redmi Note, будут только Redmi 5 Plus». Но Xiaomi не изменили традиции и выпустили «бюджетник на стероидах», который как и предыдущий номерной Redmi Note 4, задал для недорогих смартфонов новую высоту. Потому что новое в нём почти всё: дисплей 18:9, который всё ещё не примелькался в дешёвых смартфонах, процессор Snapdragon 636, который создавали с прицелом на самые «злые» и мощные бюджетные модели, и новая камера с… чёрт его знает, каким сенсором — то ли Samsung S5K2L7, то ли Sony IMX486, но с качеством съёмки выше, чем у более дорогих Honor 7X и Huawei Nova 2i, например. И всё это приправлено традиционными 4000 мАч в аккумуляторе, с которыми Redmi Note 5 Pro становится «универсальным солдатом» бюджетного фронта.

Чтобы смартфон по-настоящему «летал» в Android, советую брать именно версию 4/64 Гбайт — дорого, но следующие по уровню быстродействия и качеству камер смартфоны влетят вам в 19-20 тысяч рублей и бюджетными уже не будут. Не ждите «космических» впечатлений от смартфона за 15 тысяч рублей — просто знайте, что вы покупаете лучший вариант по соотношению цены и качества практически без недостатков. Meizu Pro 6 Plus — дорогая камера Sony, мощный процессор Samsung и дисплей Quad HD за «копейки»

Сколько стоит

16-22 тысячи рублей

Чем хорош

Мощный процессор из Samsung Galaxy S7 edge Хорошие камеры Большой сверхчёткий дисплей Quad HD AMOLED Классный звук в наушниках

Чем плох

«Тупая» автоматика портит ночные фото и видео NFC есть, но не работает (никакого вам Google Pay) Нет слота для карт памяти Цветопередача в дисплее настроена тяп-ляп Все подробности

Характеристики Meizu Pro 6 Plus

Где можно купить недорого

Coolicool — 12800 рублей Meizu Global — 15250 рублей Honkong VT — 15250 рублей Sky-Way — 15250 рублей

Где купить Meizu Pro 6 Plus недорого в России

Meizu Pro 6 Plus Не будь заевшимся обзорщиком, который меняет смартфоны каждые пару недель, я бы и сам купил себе этот Meizu за 13-15 тысяч. Потому что это невиданной щедрости предложение — смартфон с супер-чётким экраном Quad HD (такие до сих пор ставят только в самые крутые Samsung Galaxy S8/S9/Note8) с таким же процессором, как в Samsung Galaxy S7 edge (за 30-33 тысячи рублей), аудиофильским качеством звука (ЦАП ES9018K2M + усилитель AD45275) и классной камерой, как в самом крутом на сегодняшний день Xiaomi Mi6. Ничего настолько же крутого дешевле 20 тысяч рублей до сих пор не было и вряд ли появится до конца года. А фанатам марки этот смартфон стоит покупать обязательно — как-никак, первый бескомпромиссно крутой Meizu со времён MX4 Pro (утираем старческую слезу и приговариваем «были раньше времена»).