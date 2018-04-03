«Скорость, которая вам нужна»: опубликован первый тизер OnePlus 6

OnePlus 6, чей релиз, вероятно, состоится уже в апреле, займет место OnePlus 5T на посту самого быстрого флагмана. На это указывает слоган первого тизера будущего смартфона, который был опубликован в официальном микроблоге производителя. «Скорость, которая вам нужна» — и этим все сказано.

6et ready! pic.twitter.com/bmvI75xphm

— OnePlus (@oneplus) 2 апреля 2018 г.

Тизер, как и положено, призван вызывать вопросы, а не давать на них ответы. Короткометражка, которая длится всего 4 секунды, не дает ни малейшего представления о внешности OnePlus 6 и его функциональных возможностях. Единственное, что ясно из ролика — владельцев смартфона ждет непревзойденная скорость работы.

Вероятно, производитель имел в виду не только вычислительную мощность, обеспечиваемую 8-ядерным процессором Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Нет сомнений, что OnePlus 6 будет молниеносно идентифицировать своего владельца как путем сканирования отпечатка пальца, так и его лица.

Заряжаться OnePlus 6 должен не менее быстро. Производитель оснащает свои решения поддержкой технологии Dash Charge, обеспечивающей тем высокоскоростную передачу электричества. Например, OnePlus 5T способен зарядиться до 61% за полчаса, тогда как до сотни смартфон заряжается всего за 70 минут.

Ожидается, что OnePlus 6 поступит в продаже по цене от 525 долларов США. Это на 50 долларов больше, чем производитель оценил модель актуального поколения. Впрочем, десятипроцентный рост цены с учетом огромного количества аппаратных нововведений и дизайнерских изысков выглядит вполне оправданно.

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