Apple намерена отказаться от процессоров Intel

Bloomberg: Apple намерена оснащать свои компьютеры чипами собственного производства

Компания Apple планирует начать с 2020 года использовать в своих компьютерах Mac процессоры собственного производства. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Как отмечается в публикации, в долгосрочной перспективе компания рассчитывает использовать собственные чипы во всех своих устройствах. Проект уже получил одобрение со стороны представителей руководства компании.

После появления данной информации акции технологической корпорации Intel , которая на данный момент является одним из поставщиков процессоров для Apple, резко упали в цене на фондовых торгах в США . В течение сессии, которая еще не завершилась, ценные бумаги Intel подешевели примерно на 8%.

Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает $800 млрд

Intel — технологическая компания, производящая электронные устройства и компьютерные компоненты от чипсетов и микросхем до процессоров.