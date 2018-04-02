Nubia Z18 Mini представят в апреле, Nubia Z18 выйдет в июне

В марте 2018 компания Nubia, имеющая непосредственное отношение к китайской ZTE, представила два смартфона. Первым стал аппарат с названием N3, а вторым — V18. Обе новинки не смогли блеснуть перед публикой выдающимися характеристиками, поскольку относились к семейству mid-end. В апреле Nubia наметила еще один релиз. На сей раз, это будет аппарат Nubia Z18 Mini, который считают субфлагманским устройством. Интересно, что релизы версий с приставкой «Mini» в случае с Nubia предваряют выход полноценного смартфона. В прошлом году так случилось со смартфоном Z17 Mini, который также вышел в апреле, а полноценный Z18 — в июне.

К сожалению, сведений о Nubia Z18 Mini пока крайне мало. На рекламном постере упор делается на функции камеры. Указывается, например, цифра 24, но что она означает не разъясняется. Возможно это разрешение сенсора для фронтальной камеры или общее число мегапикселей для сдвоенной основной камеры (16+8 Мп). В любом случае, до релиза Z18 Mini остается, по видимому, совсем недолго, и скоро мы все узнаем.

Напомним, в прошлом году Nubia Z17 Mini вышел в двух вариантах: стандартном исполнении с однокристальной системой Snapdragon 652 и 4 Гбайт оперативной памяти, а также продвинутой, получившей Процессор Snapdragon 653 и 6 Гбайт оперативной памяти. Остальные параметры обеих моделей практически полностью совпадали. Вероятнее всего, нечто подобное нас ждет и в этом году, только вместо QSD 652/653 наверняка будут использоваться процессоры QSD 630/660.