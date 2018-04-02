Ноутбуки с диагональю 12-13 дюймов: развеиваем мифы

Очевидно, что чем меньше компьютер — тем он компактнее и легче. Поэтому оптимальным размером диагонали экрана у рабочего ноутбука сегодня считается 12-13 дюймов. Но многие сомневаются — действительно ли эти модели удобны? Не слишком ли они малы, достаточна ли их производительность и время автономной работы? Давайте разберемся на примере модельного ряда HP.

Сегодня далеко не все работают в офисе за столом. Современный ритм жизни диктует иной график, что особенно относится к руководителям — до 40% времени уходит на встречи, которые могут происходить в самых разных местах. А стало быть требования к мобильности компьютера, который постоянно должен быть при себе — самые серьезные.

Миф 1. Маленькие ноутбуки медленно работают

Когда-то мощные процессоры нуждались в сложных и массивных системах охлаждения, что делало невозможным сделать производительный ноутбук компактным. Однако сегодня, когда даже смартфоны обеспечивают производительность, о которой некоторые ноутбуки могли раньше только мечтать, мощность совсем не препятствует компактности.

В ноутбуках сейчас используются те же процессоры, что и в некоторых настольных системах, а рекомендуемые для использования компанией HP SSD-накопители по скорости во много раз превосходят традиционные жесткие диски. Вентиляторы могут устанавливаться не только на процессор, но и сбоку от него, что дает инженерам возможность организовать внутреннее пространство максимально эргономично. Так что компактный размер никак не противоречит высокому быстродействию.

Миф 2. Маленький ноутбук неудобен

Бытует заблуждение, что клавиатура компактного ноутбука недостаточно удобна, а размер экрана слишком мал. Однако в дороге ноутбук с большим экраном неудобен гораздо больше — он не только тяжелее, но для такого компьютера нужно много места — за столиком в кафе уже комфортно не расположишься. Да и для переноса потребуется массивная сумка, что особенно критично для дам. Компактный же ноутбук легко поместится куда угодно.

Дома же к компактному ноутбуку можно без проблем подключить любой монитор, внешнюю клавиатуру, мышь, да и вообще все, что угодно. А стало быть работать с таким же комфортом, что и за любым настольным компьютером. Так что минусов у моделей с маленькой диагональю экрана по сути нет никаких. В Windows 10 исправлена болезнь Windows 7 В то время как в Windows 7 на маленьких экранах с высоким разрешением все выглядело слишком мелко, Windows 10 лишен такой проблемы. Интерфейс теперь масштабируется, поэтому работать удобно как с большим, так и с маленьким экраном вне зависимости от разрешения. Миф 3. Маленькие ноутбуки непрочны и ненадежны

За счет чего обеспечивается надежность ноутбуков HP? Прежде всего это гарантировано тем, что тонкие модели строятся на основе корпуса, вырезаемого из цельной заготовки специального сплава, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность. Для бюджетных ноутбуков используется пространственная рама из металла. При этом каждый ноутбук проходит серьезные испытания, о технологии которых хотелось бы рассказать подробнее.

Вся ориентированная на бизнес продукция HP проходит тестирование в условиях, приближенных к реальным, и подвергается нагрузкам, превышающим заявленные допуски. Дополнительное тестирование происходит по системе MIL-STD 810 — это американский военный стандарт, который задает необходимый уровень устойчивости оборудования к воздействию агрессивной среды и внешних воздействий (влага, температура, удары, вибрация и т.д.). По такому стандарту проводится сертификация всего оборудования, закупаемого Министерством Обороны США

Большинство таких тестов проводятся в двух режимах — когда устройство выключено, и в процессе его работы. В первом случае, после того или иного воздействия, устройство должно включиться и работать в нормальном режиме. Во втором допускается небольшая потеря работоспособности с последующим ее восстановлением в автоматическом режиме (без участия пользователя). В рамках MIL-STD 810 проводятся следующие тесты Падение, повышение температуры, влажности (сюда входят также тесты на грибки и соляной туман, так испытывается стойкость микросхем к коррозии), работа во взрывоопасной среде, устойчивость к ударам и механической тряске (так называемый bench handling test). Тест на падение подразумевает 20-40 циклов падения устройства с высот 1-1,5-1,8м, на все грани изделия без потери работоспособности. В рамках проверки водостойкости подвергают оборудование прямому воздействию дождя, либо тестируют в условиях повышенной влажности (10-15 циклов по 8 рабочих часов).

Вибрация. Устройство подвергается воздействию вибраций по трем основным осям. Цель этого теста — определение работоспособности при долгосрочном воздействии вибрации (например, при использовании в движущемся транспорте). Также испытывается на работоспособность при высоких уровнях акустических шумов.

Устойчивость к проникновению пыли и песка — эти испытания происходят в реальных условиях в штате Аризона, где на местных дорогах, известных своей запыленностью, техника должна беспрерывно работать на протяжении 6 часов.

Ускорение. Проверяется работоспособность в быстро движущемся транспорте.

Перепад температур (его еще называют «заморозка/таяние») — устройство подвергается резкому перепаду температур в выключенном состоянии и после включения должно работать корректно. При циклической заморозке и оттаивании устройства в нем не должен накапливаться конденсат.

Тест на работоспособность во включенном состоянии при повышенных и пониженных температурах ниже нуля и выше 40 градусов по Цельсию. В числе этих тестов проводится и испытание тепловым ударом — то есть краткосрочное воздействие температур выше тех, при которых устройство должно работать по техпаспорту.

Перепад высот (и, как следствие, перепад давления). Тест необходим для выяснения будет ли оборудование работать в высокогорных регионах, в самолетах и т.д.

Устойчивость к солнечной радиации (попадание прямых солнечных лучей разной силы). Важны ли мифы?

Сомнение — путь к познанию, так что мы не зря разобрали самые распространенные мифы о компактных и мобильных ноутбуках. Уверены, теперь у вас нет больше сомнений в том, что именно такой компьютер — оптимальный выбор для тех, кому компьютер всегда нужен под рукой.

Индивидуальное предложение по ПК HP нового поколения можно получить по ссылке. Опрос: что вас не устраивает в старых ПК 5-летней давности? Недостаточно производительности, слишком медленные Они огромные, грязные и некрасивые Низкий уровень безопасности Низкий уровень мобильности, особенно у ноутбуков Нет нужных разъемов (USB 3.0, 3.1, Thunderbolt, Display Port) Все устраивает, для работы хватает Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Изогнутые дисплеи: кому и зачем они нужны?

Игровые компьютеры: что лучше — самосбор или брендовый ПК? ФОТО: HP