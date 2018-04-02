Ещё
Samsung готовит официальный сайт к релизу Galaxy Note 9
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung готовит официальный сайт к релизу Galaxy Note 9 

Android Insider 4 часа назад
Фото: Android Insider
Несмотря на то что до релиза Galaxy Note 9 остается еще несколько месяцев, может показаться, что производитель вовсе не стремится сохранять интригу. Дошло до того, что марокканское представительство Samsung Electronics без доли стеснения опубликовало на своем сайте страницу поддержки для владельцев предстоящего смартфона.
Сотрудники марокканского офиса хоть и не дали намеков на аппаратное оснащение Galaxy Note 9, все же подтвердили, что недавняя утечка из базы данных Geekbench была подлинной. Смартфон, скрывавшийся под кодовым названием SM-N960U, действительно являлся предрелизным образцом флагманского фаблета корейцев.
Согласно данным синтетического теста, Galaxy Note 9 получит чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo на борту. Помимо версии, оснащенной «камнем» от Qualcomm, будет и другая — с процессором Exynos 9810. Точно таким южнокорейский производитель оснащает флагманские Galaxy S9 и S9+.
Отличительной особенностью Galaxy Note 9 может стать встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. По информации The Investor, инженеры Samsung тестируют несколько прототипов будущего смартфона, оснащенных такими сканерами. Результаты испытаний по состоянию на март, впрочем, оставляли желать много лучшего.
Обсудить будущую новинку от Samsung можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Дизайн LG G7 показали на видео Какие новинки Xiaomi представит на завтрашей презентации, кроме Mi Mix 2S? OnePlus прекращает продажи OnePlus 5T в преддверии релиза новой модели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на сообщения о саммите по Донбассу142
«Газпром» приготовился заплатить «Нафтогазу»149
Саммит по Донбассу может пройти без России328
ЕС предрекли судьбу СССР61
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»100
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение