Samsung готовит официальный сайт к релизу Galaxy Note 9

Несмотря на то что до релиза Galaxy Note 9 остается еще несколько месяцев, может показаться, что производитель вовсе не стремится сохранять интригу. Дошло до того, что марокканское представительство Samsung Electronics без доли стеснения опубликовало на своем сайте страницу поддержки для владельцев предстоящего смартфона.

Сотрудники марокканского офиса хоть и не дали намеков на аппаратное оснащение Galaxy Note 9, все же подтвердили, что недавняя утечка из базы данных Geekbench была подлинной. Смартфон, скрывавшийся под кодовым названием SM-N960U, действительно являлся предрелизным образцом флагманского фаблета корейцев.

Согласно данным синтетического теста, Galaxy Note 9 получит чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1 Oreo на борту. Помимо версии, оснащенной «камнем» от Qualcomm , будет и другая — с процессором Exynos 9810. Точно таким южнокорейский производитель оснащает флагманские Galaxy S9 и S9+.

Отличительной особенностью Galaxy Note 9 может стать встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. По информации The Investor, инженеры Samsung тестируют несколько прототипов будущего смартфона, оснащенных такими сканерами. Результаты испытаний по состоянию на март, впрочем, оставляли желать много лучшего.

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