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Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков
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Intel выпустила сверхмощный шестиядерный чип Core i9 для ноутбуков 

Вести.Ru 3 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Компания Intel анонсировала свой первый процессор Core i9, предназначенный для установки в ноутбуки. Топовая модель — Core i9-8950HK — разгоняется до 4,8 ГГц в режиме «турбоускорения» (базовая частота — 2,9 ГГц), располагает 6 вычислительными ядрами и 12 потоками. Выпускаться она будет по 14-нм технологии (14nm++).
Заявлено, что «лучший ноутбучный чип для игр и творчества, когда-либо созданный Intel», обеспечивает 29-процентный общий прирост к скорости в сравнении с предыдущими процессорами Intel 7-го поколения. В играх производительность i9-8950HK выше на 41%, в монтаже 4K-видео — до 59%.
Помимо Core i9, компания представила i5 и i7 для ноутбуков. В отличие от чипов Kaby Lake R 8-го поколения, которые были по факту улучшенными версиями чипов 7-го поколения, эти модели также будут базироваться на архитектуре Coffee Lake с техпроцессом 14nm++.
∎Новые процессоры Intel 8-го поколения защищены от Spectre и Meltdown читайте также
Как отмечает The Verge, новые чипы i9, i7 и i5 являются частью серии H. В отличие от гибридных Radeon RX Vega M со встроенной графикой, создававшихся вместе с AMD для тонких и легких ноутбуков, новинки Coffee Lake ориентированы на самые производительные лэптопы с мощными дискретными видеокартами.
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