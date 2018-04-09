ASUS представила бюджетный игровой ноутбук TUF Gaming FX504

Компания ASUS представила новый, сравнительно дешевый геймерский ноутбук TUF Gaming FX504, который, начиная с 16 апреля, можно будет приобрести по цене от $799. Новинка получила 15,6-дюймовый дисплей разрешением Full HD 1920х1080 пикселей с частотой обновления картинки в 60 Гц и 45% охватом цветового пространства NTSC. В основе модели лежит либо четырёхъядерный процессор Intel Core i5-8300H тактовой частотой 2,3 — 4 ГГц, либо шестиядерный Core i7-8750H — 2,2 — 4,1 ГГц. За обработку графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 2 или 4 ГБ памяти формата GDDR5. Опционально доступна GTX 1050 Ti. Оперативная память — от 8 до 32 ГБ формата DDR4. Для хранения файлов имеется накопитель SSHD Seagate FireCuda вместимостью 1 ТБ. Аккумулятор — 48 Вт·ч. Габариты — 384х262х25 мм, вес — 2,3 кг.

Источник: ASUS