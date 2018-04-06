Анонсирован игровой ноутбук Eurocom Q6 

Состоялся официальный анонс нового игрового ноутбука Eurocom Q6, построенного на аппаратной платформе Intel Coffee Lake-H. Как заявляет производитель, мобильный ПК полностью соответствует концепции NVIDIA Max-Q.
Это означает, что Eurocom Q6, имея при себе очень неплохую видеокарту GeForce GTX 1070, наделен также и особой системой охлаждения, которая не только эффективно отводит тепло от CPU и GPU, но и занимает мало места. Вследствие этого толщина корпуса ноутбука снижена до 19 миллиметров, а его вес уменьшен до 1,9 килограмма. Сердцем Eurocom Q6 стал 14-нанометровый 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H с частотой до 4,1 ГГц. Памяти в ноутбуке много — 32 Гб оперативной DDR4-3000 и 2 Тб на основе SSD в формате М.2 и жесткого диска в корпусе 2,5 дюйма. Последний является опцией.
Экран Eurocom Q6 имеет диагональ 15,6 дюйма и поддерживает разрешение Full HD в базе (частота обновления 60 или 120 Гц) и Ultra HD в топе (частота обновления 60 Гц). Стоимость ноутбука пока не называется, но уже известно, что в нее войдет — это будут ОС Windows 10 от Microsoft, опциональный модуль LTE с одной SIM-картой, два порта USВ-С 3.1, три USB 3.0, два выхода miniDP 1,3, один HDMI 2.0, а также гигабитная сетевая карта и модули беспроводной связи Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac. Старт продаж Eurocom Q6 состоится уже этой весной.