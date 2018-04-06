Анонсирован игровой ноутбук Eurocom Q6

Состоялся официальный анонс нового игрового ноутбука Eurocom Q6, построенного на аппаратной платформе Intel Coffee Lake-H. Как заявляет производитель, мобильный ПК полностью соответствует концепции NVIDIA Max-Q.

Это означает, что Eurocom Q6, имея при себе очень неплохую видеокарту GeForce GTX 1070, наделен также и особой системой охлаждения, которая не только эффективно отводит тепло от CPU и GPU, но и занимает мало места. Вследствие этого толщина корпуса ноутбука снижена до 19 миллиметров, а его вес уменьшен до 1,9 килограмма. Сердцем Eurocom Q6 стал 14-нанометровый 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H с частотой до 4,1 ГГц. Памяти в ноутбуке много — 32 Гб оперативной DDR4-3000 и 2 Тб на основе SSD в формате М.2 и жесткого диска в корпусе 2,5 дюйма. Последний является опцией.