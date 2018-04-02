Тест и обзор Asus Pro Light P541UA: недорогой ноутбук с USB-C и VGA

Asus Pro Light — удивительный образец сочетания новых и устаревших технологий. На что способен недорогой ноутбук от Asus, разберемся вместе с CHIP. Итоги теста Во время тестовых испытаний ноутбук Asus Pro Light P541UA-GQ1859T продемонстрировал далеко не самые лучшие результаты. Больше всего рейтинговых баллов устройство получило за свое оснащение — здесь ноутбук серьезно выделяется на фоне конкурентов. Остальные показатели находятся на низком, соответствующем цене уровне. Если вы придаете значение разрешению Full-HD и наличию быстрого SSD-накопителя, имеет смысл присмотреться к альтернативе, которую мы подобрали. Преимущества Intel Core i3-6006U 1 000 Гбайт дискового пространства хорошая клавиатура очень много интерфейсов DVD-бренер Недостатки медлительный HDD низкое разрешение дисплея тормозящие сетевые интерфейсы Результаты тестирования Asus ASUSPRO Light P541UA-GQ1859T Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 11 из 22 Соотношение цена/качество: 56 Мобильность (25%): 43.7 Оснащение (25%): 100 Производительность (15%): 61.2 Эргономичность (15%): 72.6 Дисплей (20%): 58.8 Результаты тестирования Поставьте оценку — 68% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Множество интерфейсов в недорогой упаковке

Pro Light P541UA-GQ1859T от компании Asus оснащен классическим (а значит, медлительным) жестким диском на 1 000 Гбайт, 8 Гбайт оперативной памяти и Intel Core i3-6006U, который обеспечивает солидную производительность, существенно превосходящую таковую у процессоров Pentium и Celeron. Стоит ноутбук около 23 000 рублей.

Помимо DVD-бренера, который у многих других устройств уже является предметом безуспешного поиска, здесь есть и другие полезные интерфейсы: три USB-порта (USB 2.0, USB 3.0 Typе-A и USB Typе-C). USB-C, кстати, является не самым частым гостем в данной ценовой категории. Производитель побеспокоился и о возможностях подключения внешнего дисплея или проектора: помимо HDMI-выхода здесь есть и «олдскульный» VGA-разъем. Позитивное впечатление от разнообразия интерфейсов дополняют веб-камера, кардридер и кенсингтонский замок. Однако у устройства есть несколько недостатков в области сетевых подключений: как по кабелю, так и без проводов передача данных осуществляется со скоростями медленных стандартов.

Дешевый пластик, но хорошие устройства ввода

Толстый корпус дарит ощущение стабильности, но из-за большого количества дешевого пластика вовсе не производит хорошее впечатление. Это нельзя назвать серьезным недостатком, но многих может отпугнуть непрезентабельный внешний вид Asus Pro Light.

Нас особенно удивила размещенная здесь клавиатура: кнопки обладают очень большой высотой свободного хода и четко выраженной отдачей. И все это в сочетании с большим (в положительном смысле этого слова) расстоянием между клавишами и отличной обратной связью. Учитывая стоимость аппарата, это очень здорово. Кликпад здесь тоже достойный, хотя при мелких перемещениях ему не хватает точности.

Ложкой дегтя в истории про Asus Pro Light является дисплей, хотя от столь недорогого ноутбука сложно ожидать каких-либо чудес в этой области. Тем не менее, при покупке следует обратить внимание на его максимальное разрешение — 1366х768 пикселей. Если покупатель не приучен к более высоким разрешениям, он сможет это стерпеть. Но если пользователь уже успел привыкнуть к Full-HD (1920×1080 пикселей) или чему-то посерьезней, регресс будет очень заметен.

Все протестированные ноутбуки вы найдете в нашем большом рейтинге. Ниже мы подобрали достойную альтернативу Asus Pro Light — у конкурентной модели от Acer более высокое разрешение и больше дискового пространства.

Альтернатива: Acer Aspire 3 A315-31-P72U

Альтернативный ноутбук — Acer Aspire 3 A315-31-P72U, способный продержаться без подзарядки 7 часов в режиме воспроизведения видео. Но лучшее находится, как говорится, с другой стороны: помимо обычного HDD, вмещающего 1000 Гбайт данных, здесь используется еще и быстрый SSD-накопитель. За счет этого вся система выглядит более быстрой и меньше «тормозит». В данном случае Acer обошел Asus и в качестве дисплея — альтернативная модель оснащена панелью с Full HD. Однако при выборе Acer Aspire 3 пользователям придется отказаться от устаревшего VGA, современного разъема USB Typе-C и удобной клавиатуры. Зато покупатель получит более быстрые сетевые интерфейсы и возможность быстро выходить в сеть.

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Топ-10 смартфонов с хорошей камерой Результаты тестирования Asus ASUSPRO Light P541UA-GQ1859T Характеристики и результаты тестирования Asus ASUSPRO Light P541UA-GQ1859T Соотношение цена/качество 56 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,2 x 25,2 x 3,0 см Вес 2,0 кг Процессор Intel Core i3-6006U (2 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel HD Graphics 520) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.366 x 768 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 224 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 128:1 Дисплей: плотность пикселей 100 dpi Дисплей: распределение яркости 95,5% Емкость накопителя 1000 Гбайт Тип накопителя HDD Оптический привод да Аккумулятор: емкость 35 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 6:50 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 5:03 ч:мин Шумность при маск. нагрузке тихо Порты USB 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11n Разъем LAN 100 Мбит/с UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы VGA Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 2.665 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 4.704 бал. Фото: компании-производители