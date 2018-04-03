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Смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus показались на живых фото
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Смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus показались на живых фото 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: modlabs.net
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus, пока не представленных производителем официально.
Оба смартфона заключены в металлический корпус с домашней кнопкой и получили AMOLED-дисплеи с соотношением сторон 16:9. У старшей модели диагональ составляет 5,95 дюйма, а разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей), у младшей модели эти параметры достигают 5,46 дюйма и Full HD (1920 х 1080 пикселей).
Meizu 15 Plus оснащается двойной камерой 12+20 Мп и 20-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 3430 мАч. Аппаратной основой стал процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Meizu 15 отличается процессором Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч.
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