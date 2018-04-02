Орловчанка «заработала» на неисправном смартфоне 68 тысяч рублей

Орловский районный суд вынес решение по иску местной жительницы к ООО «Самсунг Электроник Рус Компани». Женщина не только вернула деньги за бракованный смартфон, но «бонусом» получила 68 тысяч рублей.

SamsungSM — G935 FDGaIaxyS7 она купила в одном из орловских магазинов за 59 992 рубля. Через некоторое время отказал дисплей. Его заменили, но снова пошли полосы и он погас. Товароведческая экспертиза установила, что в смартфоне неисправна системная плата и дисплейный модуль. Данный дефект является производственным из-за применения некачественных комплектующих в процессе производства. Нарушения правил эксплуатации и механических повреждений не обнаружено.

Суд решил взыскать в пользу покупательницы стоимость смартфона, неустойку в размере 20 000 рублей, компенсацию морального вреда — 1000 рублей, штраф — 40496 рублей, расходы на оплату услуг представителя — 7000 рублей. Кроме того, компания должна оплатить проведенную экспертизу.