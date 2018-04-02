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Опубликован рендер и подробные характеристики Nokia 9
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Опубликован рендер и подробные характеристики Nokia 9 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
Флагман Nokia 9, чей релиз состоится позднее в этом году, станет чем-то средним между Xiaomi Mi Mix 2s и Huawei P20 Pro, пишет GizChina со ссылкой на пресс-рендер будущей новинки. Смартфон получит тройную камеру с невероятным по меркам мобильных устройств разрешением и керамический корпус с золотым напылением.
Сообщается, что Nokia 9 станет истинным преемником Nokia 808 и Lumia 1020, получив в наследство технологию PureView. Она позволяет камере смартфона многократно увеличивать изображение без потери качества благодаря высокому разрешению матрицы. По схожему принципу работает 40-мегапиксельная камера Huawei P20.
Производством оптики для Nokia 9 займется давний партнер Nokia — немецкий подряд Zeiss. Градация разрешений объективов камеры составит 40/20/9,7 Мп. Для повышения качества снимков в условиях недостаточного освещения смартфон получит ксеноновую вспышку и специальное ПО с возможностью ручной настройки ISO.
Кроме того, Nokia 9 оснастят флагманским процессором Snapdragon 845 о восьми ядрах, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор, который будет обеспечивать автономную работу смартфона, будет иметь значительную для современных флагманов емкость 3900 мАч с возможностью быстрой и беспроводной зарядки.
Обсудить будущую новинку можно в нашем Telegram-чате.
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