Nokia 9 обещают тройную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

Сайт Slashleaks разместил документ, раскрывающий все ключевые характеристики Nokia 9 — одного из самых ожидаемых смартфонов этого года. Согласно утечке, грядущий флагман оснастят 6,01-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2880 на 1440 пикселей и соотношением сторон 18:9, керамической задней панелью и тремя объективами с оптикой Zeiss, окруженными отделкой из 18-каратного золота.

У камерофона Nokia будет три сенсора. В качестве основного выступает 41-мегапиксельный широкоугольный датчик с размером пикселя 1,4 мкм, оптической стабилизацией изображения и апертурой от f/1.5 до f/2.4. Роли вспомогательных играют 20-мп телефотообъектив (OIS, f/2.4) с возможностью 4-кратного оптического зума, а также 9,7-мп монохромный дачтик. Камера дополнена ксеноновой и светодиодной вспышками (как у вышедшей в 2012-м 41-мегапиксельной Nokia 808 PureView).

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Над экраном Nokia 9 разместится 21-мп фронтальная камера с диафрагмой f/1.8, также с оптикой Zeiss. В смартфон установят 8 гигабайт оперативной памяти, 256 ГБ встроенной, чип Qualcomm Snapdragon 845 и несъемный аккумулятор на 3900 мАч.

К прочим возможностям «девятки» относится быстрая зарядка с нуля до 60% за полчаса, новейшая версия Android (8.1 Oreo), наличие пяти микрофонов, поддержка двух «наносимок», защита от пыли и влаги по стандарту IP68. Габариты: 150,6х75,2х7,3 миллиметра.

Судя по надписи сзади, Nokia 9 выйдет в рамках программы Android One. Её условия подразумевают отсутствие «лишних» приложений, не перегруженный ненужный надстройками «стоковый» интерфейс Android и оперативный выпуск обновлений в течение как минимум 18 месяцев.

Дата анонса и цена устройства не уточняются.

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