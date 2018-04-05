Камерофон Nokia 9 получит тройную камеру

В Сети появился документ, раскрывающий характеристики самого ожидаемого смартфона года — Nokia 9. Выяснилось, что модель получит 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880х1440 пикселей, керамическую заднюю панель и три объектива с оптикой Zeiss.

Итак, Nokia 9 получит три сенсора: основным станет 41-мегапиксельный широкоугольный датчик, а в роли вспомогательных выступят 20-мегапиксельный телефотообъектив с возможностью 4-кратного оптического зума и 9,7-мегапиксельный монохромный дачтик. Над экраном разместится 21-мегапиксельная фронтальная камера с оптикой Zeiss. Модель получит 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и основу в виде процессора Qualcomm Snapdragon 845. Питаться смартфон будет от несъемного аккумулятора на 3,9 тыс. мА/ч.

Девайс сможет похвастаться быстрой зарядкой до 60% за полчаса, версией ОС Android 8.1 Oreo, наличием пяти микрофонов, поддержкой двух nano-SIM и устойчивостью к пыли и влаге. Предполагается, что новая Nokia выйдет на рынок в рамках программы Android One. То есть модель лишится «ненужных» приложений и получит стоковый интерфейс Android.