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Камерофон Nokia 9 получит тройную камеру
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Камерофон Nokia 9 получит тройную камеру 

Gizmonews 5 апреля 2018
Фото: Gizmonews
В Сети появился документ, раскрывающий характеристики самого ожидаемого смартфона года — Nokia 9. Выяснилось, что модель получит 6,01-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880х1440 пикселей, керамическую заднюю панель и три объектива с оптикой Zeiss.
Итак, Nokia 9 получит три сенсора: основным станет 41-мегапиксельный широкоугольный датчик, а в роли вспомогательных выступят 20-мегапиксельный телефотообъектив с возможностью 4-кратного оптического зума и 9,7-мегапиксельный монохромный дачтик. Над экраном разместится 21-мегапиксельная фронтальная камера с оптикой Zeiss. Модель получит 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и основу в виде процессора Qualcomm Snapdragon 845. Питаться смартфон будет от несъемного аккумулятора на 3,9 тыс. мА/ч.
Девайс сможет похвастаться быстрой зарядкой до 60% за полчаса, версией ОС Android 8.1 Oreo, наличием пяти микрофонов, поддержкой двух nano-SIM и устойчивостью к пыли и влаге. Предполагается, что новая Nokia выйдет на рынок в рамках программы Android One. То есть модель лишится «ненужных» приложений и получит стоковый интерфейс Android.
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