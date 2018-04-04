Samsung представила необычный игровой ноутбук Notebook Odyssey Z

Модель получила 15,6-дюймовый экран разрешением Full HD 1920х1080 точек. В основе ноутбука лежит новый шестиядерный процессор Intel Core i7 восьмого поколения, правда какой конкретно, пока неизвестно. Оперативная память — до 16 ГБ формата DDR4. Постоянное хранилище — до 1 ТБ на твердотельном накопителе NVMe PCIe.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти. Что самое интересное — новинка получила систему охлаждения с испарительной камерой и вентиляторами Z Blade Blower, что крайне редко встречается среди портативных устройств. Так что в теории ноутбук не будет сильно нагреваться даже при максимальных нагрузках. Габариты новинки составляют 375,6х255х17,9 мм., вес — 2.4 кг. Продажи Notebook Odyssey Z начнутся уже в этом месяце.

Источник: Samsung

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