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Представлен игровой ноутбук Samsung Odyssey Z с 6-ядерным процессором i7-8750H и дискретной видеокартой
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Представлен игровой ноутбук Samsung Odyssey Z с 6-ядерным процессором i7-8750H и дискретной видеокартой 

MDDevice 31 минуту назад
Фото: MDDevice
Вчера Samsung анонсировала ноутбук Odyssey Z, созданный специально для геймеров и только для них. Ноутбук имеет очень тонкий корпус и легкий вес, его удобно брать с собой. Так что геймер сможет теперь предаваться любимому развлечению не только дома, но и в дороге. От предыдущих моделей серии новинка унаследовала дизайн экрана, коннекторы и красную подсветку клавиатуры, кнопки которой имеют особый, свойственный только этой серии, дизайн.
При взгляде на Odyssey Z привлекает прежде всего нестандартное расположение тачпада — его было разместить в правой части клавиатурного блока. Ноутбук поставляется с 15,6-дюймовым экраном, имеет разрешение Full HD) 1920×1080 пикселей). «Сердцем» устройства считается мобильный 6-ядерный процессор Intel Core i7-8750H (поколение Coffee Lake), а за графику здесь отвечает дискретная видеокарта Geforce GTX 1060 на 6 Гбайт.
Максимальный объем оперативной памяти DDR4 может достигать 16 Гбайт, емкость внутреннего накопителя NVMe с интерфейсом PCIe — 1 Тбайт. Порты ввода/вывода включают один USB-C, два USB 3.0, два USB 2.0, один HDMI. Система охлаждения состоит из радиатора, вентиляторов (один для CPU, другой для видеокарты) и испарительной камеры. Емкость аккумулятора заявлена как 54 Вт/ч, однако время работы при полной нагрузке не уточняется.
Габаритные размеры Samsung Odyssey Z равны 376x255x18 мм, масса — 2,4 килограмма. Стоимость ноутбука объявлена пока не была, но зато названы сроки поступления его в продажу уже известны — третий квартал 2018 года.
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