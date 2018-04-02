Что такое UDIMM? Рассказываем про типы оперативной памяти

Unregistered dual in-line memory module — вовсе не заклинание, а один из типов оперативной памяти. Но для чего он нужен? Оперативная память UDIMM — совершенно обычная оперативная память, которая используется по большей части в ноутбуках или настольных компьютерах. «U» означает, что у такой памяти нет никаких дополнительных механизмов для коррекции ошибок.

При передаче данных между различными компонентами компьютера постоянно возникают ошибки. Но на сегодняшний день их количество столь незначительно, что домашним ПК не нужны дополнительные механизмы для их коррекции. Так что нет никакой проблемы в том, чтобы использовать в таких компьютерах оперативную память UDIMM без этих механизмов.

В области серверов, однако, исправление таких ошибок является необходимостью. Для этого были изобретены модули стандарта RDIMM (где «R» означает наличие буферного регистра), которые оснащены функцией исправления ошибок и за счет этого являются особенно надежными.

Таким образом, бывают UDIMM и RDIMM. UDIMM стоят дешевле и работают быстрее, зато не столь надежны. RDIMM значительно дороже и работают не так быстро, но могут использоваться в более сложных системах. Для домашнего использования UDIMM будет в любом случае достаточно. UDIMM и RDIMM — единственные типы оперативной памяти, которые можно совмещать. Если однажды вы приобрели UDIMM, а затем по какой-то причине получили RDIMM, можете поставить обе планки одновременно. Только имейте в виду, что в данной конфигурации коррекция ошибок на RDIMM работать уже не будет. Она функционирует только в том случае, когда на материнской плате установлены исключительно планки RDIMM. Сколько оперативной памяти установлено в вашем ПК? 4 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт 32 Гбайт 64 Гбайт и более Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор оперативной памяти Corsair Vengeance LPX 2x 8GB DDR4-3333: на вершине рейтинга

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