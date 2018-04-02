Nokia планирует перевыпустить ещё один ретро-телефон

Если верить сетевым источникам, то компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, подумывает о возрождении ещё одного ретро-телефона. Следующей восставшей из мертвых моделью от финского производителя может стать древний кнопочный аппарат Nokia 2010, впервые выпущенный в 1994 году. По слухам, новая версия будет представлена в следующем году в честь 25-летнего юбилея оригинального мобильного телефона. Поговаривают о том, что гаджет получит цветной экран и поддержку 4G LTE-сетей. Новинка будет выпускаться приоритетно для рынков Африки, Китая и других развивающихся стран Азии. Хотя, с учетом необъяснимой любви россиян к старым моделям Nokia, телефон может посетить и нашу страну.

Источник: Android Authority

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