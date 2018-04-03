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Nokia перевыпустит еще один ретро-телефон
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Nokia перевыпустит еще один ретро-телефон 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: Reuters
Финская компания Nokia перевыпустит один из своих легендарных смартфонов.
После сокрушительного успеха перевыпущенных моделей 3310 (в 2016 году), а также 8110 и Nokia 8 Sirocco (2018 год) Nokia решила обновить еще один ретро-телефон.
На этот раз финская компания обновит телефон Nokia 2010. Релиз очередной реинкарнации полюбившегося пользователям смартфона был приурочен к юбилею модели, вышедшей 25 лет назад — в 1994 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновленная Nokia 2010 получит цветной дисплей и поддержку 4G LTE. Телефон выпустят приоритетно для стран Азии и Африки.
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