Nokia перевыпустит еще один ретро-телефон

Финская компания Nokia перевыпустит один из своих легендарных смартфонов.

После сокрушительного успеха перевыпущенных моделей 3310 (в 2016 году), а также 8110 и Nokia 8 Sirocco (2018 год) Nokia решила обновить еще один ретро-телефон.

На этот раз финская компания обновит телефон Nokia 2010. Релиз очередной реинкарнации полюбившегося пользователям смартфона был приурочен к юбилею модели, вышедшей 25 лет назад — в 1994 году. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Обновленная Nokia 2010 получит цветной дисплей и поддержку 4G LTE. Телефон выпустят приоритетно для стран Азии и Африки.