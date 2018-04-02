Орловец взыскал со «Связного» 144 тысячи за бракованный ноутбук

Орловец 31 мая 2017 года купил у АО «Связной Логистика» ноутбук стоимостью 69 570 рублей. В процессе эксплуатации в товаре был обнаружен дефект. Покупатель обратился к продавцу с требованием возврата денег, однако этого сделано не было.

Не явился представитель компании и в суд. Тем не менее, выслушав объяснения истца, исследовав письменные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении требований.

Экспертиза показала, что ноутбук не включается и не загружается, так как неисправна аппаратная часть. Данный дефект является производственным, скрытым, образован в результате применения некачественных комплектующих в процессе производства. Потребителем не нарушены правила эксплуатации аппарата, а также следов ремонта не обнаружено.

Суд решил взыскать с АО «Связной Логистика» в пользу покупателя стоимость ноутбука MSIGL, неустойку в размере 20 000 рублей, компенсацию морального вреда — 3 000 рублей, штраф — 44 785 рублей, расходы на оплату услуг представителя— 7 000 рублей, а всего 144 355 рублей.