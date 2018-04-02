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OnePlus 6 может ждать судьба Galaxy Note 7 и iPhone 8
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OnePlus 6 может ждать судьба Galaxy Note 7 и iPhone 8 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus, вероятно, намерена повторить путь Samsung Electronics, который та прошла со своим Galaxy Note 7, пропустив цифру «6» в названии флагмана. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на запись с соответствующим содержанием, опубликованную на странице сооснователя компании Пита Лау в китайской социальной сети Weibo.
Несмотря на то что запись была сделана на китайском языке, переводчик позволяет составить общее впечатление о том, что там сказано. «Это равно 7 или 8 равно этому», — говорится на странице топ-менеджера. Понять, что именно он имел в виду, сложно, но можно предположить, что это была отсылка к будущему смартфону бренда.
Если это действительно так, очевидно, OnePlus планирует заменить цифру «6» в названии флагмана на «7» или «8». Аналогичным образом, намекая на чрезвычайный апгрейд нового продукта по сравнению с прошлогодним, поступали многие производители, в том числе Apple со своими iPhone 8 и 8 Plus и Microsoft со своей Windows 10.
Ранее на прошлой неделе другой сооснователь OnePlus Карл Пей решил подготовить поклонников компании к выходу флагмана с выемкой в верхней части дисплея. По его словам, этот дизайнерский изъян вовсе таковым не является, а несет значительную функциональную нагрузку, поскольку вмещает в себя важные компоненты.
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