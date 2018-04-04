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Самый доступный iPad признан «кошмаром ремонтника»
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Самый доступный iPad признан «кошмаром ремонтника» 

Ferra.ru 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
27 марта 2018 года компания Apple представила свой самый доступный iPad, продажи уже стартовали. Умельцы известного ресурса iFixit успели разобрать его на потеху публике и объявить настоящим «кошмаром ремонтника».
Это уже шестое поколение 9,7-дюймового iPad, по сравнению с предшественником он получил обновлённый процессор и поддержку фирменного стилуса Pencil. Новый iPad унаследовал сложность в починке у iPad 5 и iPad Air — он получил 2 из 10 возможных баллов по ремонтопригодности.
Из плюсов с точки зрения ремонта отмечается экран, который легко отделяется, после того как сняты стекло и диджитайзер. При этом в планшете используется очень прочный клей, что затрудняет любой ремонт. Клеящего вещества очень много, оно удерживает, буквально, все компоненты на месте.
Особенно большую проблему представляет собой замена батареи. Экран тоже плотно прилеплен к передней панели, с большим риском повреждения при снятии.
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