Новые фото OnePlus 6: монобровь и вертикальная двойная камера

Опубликованы свежие фотографии смартфона OnePlus 6, до анонса которого остается не более двух месяцев. На этот раз нам позволено оценить дизайн основной фотокамеры — судя по всему, OnePlus не стала полностью копировать модуль iPhone X после критики, обрушившейся на нее за монобровь.

Вырез в экране OnePlus 6 тоже отлично виден на рендерах, а что касается фотокамеры на тыльной панели, то она двойная, а ее модули размещены вертикально и расположены практически по центру корпуса. Плюс к этому, она почти не выпирает из корпуса, в отличие от камеры в десятом Айфоне. Чуть ниже размещен сканер отпечатков пальцев нестандартной формы, так что сенсора в экране флагмана точно не будет. Зато вырез никуда не денется — он будет скрывать датчики освещенности и приближения, а также фронтальную фотокамеру и разговорный динамик, а его размеры окажутся чуть ли не вдвое меньше яблочной моноброви.