Новые фото OnePlus 6: монобровь и вертикальная двойная камера 

Опубликованы свежие фотографии смартфона OnePlus 6, до анонса которого остается не более двух месяцев. На этот раз нам позволено оценить дизайн основной фотокамеры — судя по всему, OnePlus не стала полностью копировать модуль iPhone X после критики, обрушившейся на нее за монобровь.
Вырез в экране OnePlus 6 тоже отлично виден на рендерах, а что касается фотокамеры на тыльной панели, то она двойная, а ее модули размещены вертикально и расположены практически по центру корпуса. Плюс к этому, она почти не выпирает из корпуса, в отличие от камеры в десятом Айфоне. Чуть ниже размещен сканер отпечатков пальцев нестандартной формы, так что сенсора в экране флагмана точно не будет. Зато вырез никуда не денется — он будет скрывать датчики освещенности и приближения, а также фронтальную фотокамеру и разговорный динамик, а его размеры окажутся чуть ли не вдвое меньше яблочной моноброви.
По характеристикам OnePlus 6 — это типичный флагман 2018 года: экран 19:9 Optic AMOLED на 6 дюймов, 6 или 8 гигабайтов ОЗУ, до 256 Гб постоянной памяти, топовый процессор Qualcomm 845, OC Android 8.1 Oreo и порт USB-C для быстрой зарядки. В одной из модификаций смартфон получит деревянную заднюю панель, а вот отдельный вход под наушники будет присутствовать во всех его версиях. Топовая комплектация OnePlus 6, по слухам, оценивается в 45 000 рублей при заказе из Китая.