Ещё
Новые фото OnePlus 6: монобровь и вертикальная двойная камера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евро превысил 75 рублей
Евро превысил 75 рублей

Новые фото OnePlus 6: монобровь и вертикальная двойная камера 

MDDevice 48 минут назад
Фото: MDDevice
Опубликованы свежие фотографии смартфона OnePlus 6, до анонса которого остается не более двух месяцев. На этот раз нам позволено оценить дизайн основной фотокамеры — судя по всему, OnePlus не стала полностью копировать модуль iPhone X после критики, обрушившейся на нее за монобровь.
Вырез в экране OnePlus 6 тоже отлично виден на рендерах, а что касается фотокамеры на тыльной панели, то она двойная, а ее модули размещены вертикально и расположены практически по центру корпуса. Плюс к этому, она почти не выпирает из корпуса, в отличие от камеры в десятом Айфоне. Чуть ниже размещен сканер отпечатков пальцев нестандартной формы, так что сенсора в экране флагмана точно не будет. Зато вырез никуда не денется — он будет скрывать датчики освещенности и приближения, а также фронтальную фотокамеру и разговорный динамик, а его размеры окажутся чуть ли не вдвое меньше яблочной моноброви.
По характеристикам OnePlus 6 — это типичный флагман 2018 года: экран 19:9 Optic AMOLED на 6 дюймов, 6 или 8 гигабайтов ОЗУ, до 256 Гб постоянной памяти, топовый процессор Qualcomm 845, OC Android 8.1 Oreo и порт USB-C для быстрой зарядки. В одной из модификаций смартфон получит деревянную заднюю панель, а вот отдельный вход под наушники будет присутствовать во всех его версиях. Топовая комплектация OnePlus 6, по слухам, оценивается в 45 000 рублей при заказе из Китая.
MDDevice: последние новости
Подробности о смартфоне Xiaomi Mi 6X рассекретил сайт TENAA К выходу готовятся mid-end смартфоны Samsung Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus Представлен игровой ноутбук Samsung Odyssey Z с 6-ядерным процессором i7-8750H и дискретной видеокартой
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черный понедельник наступил для России733
Авиаудару по Сирии нашли объяснение48
Акции Сбербанка рухнули158
Путин поговорил с Меркель46
России предсказали века «геополитического одиночества»185
Видео
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил американского генерала
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:51
Путин поговорил с Меркель
Политика Ближний Восток
00:36
Скрипаль обратилась к Мэй
Политика
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение