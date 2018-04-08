Новости Android #157: OnePlus 6 и Samsung Galaxy S9 mini

Представляем вашему вниманию 157-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о OnePlus 6, Samsung Galaxy S9 mini и многом другом! Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

«Скорость, которая вам нужна»: опубликован первый тизер OnePlus 6 OnePlus 6, чей релиз, вероятно, состоится уже в апреле, займет место OnePlus 5T на посту самого быстрого флагмана. На это указывает слоган первого тизера будущего смартфона, который был опубликован в официальном микроблоге производителя. «Скорость, которая вам нужна» — и этим все сказано.

6et ready! pic.twitter.com/bmvI75xphm

— OnePlus (@oneplus) 2 апреля 2018 г.

Тизер, как и положено, призван вызывать вопросы, а не давать на них ответы. Короткометражка, которая длится всего 4 секунды, не дает ни малейшего представления о внешности OnePlus 6 и его функциональных возможностях. Единственное, что ясно из ролика — владельцев смартфона ждет непревзойденная скорость работы.

Вероятно, производитель имел в виду не только вычислительную мощность, обеспечиваемую 8-ядерным процессором Snapdragon 845 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Нет сомнений, что OnePlus 6 будет молниеносно идентифицировать своего владельца как путем сканирования отпечатка пальца, так и его лица.

Заряжаться OnePlus 6 должен не менее быстро. Производитель оснащает свои решения поддержкой технологии Dash Charge, обеспечивающей тем высокоскоростную передачу электричества. Например, OnePlus 5T способен зарядиться до 61% за полчаса, тогда как до сотни смартфон заряжается всего за 70 минут.

Ожидается, что OnePlus 6 поступит в продаже по цене от 525 долларов США. Это на 50 долларов больше, чем производитель оценил модель актуального поколения. Впрочем, десятипроцентный рост цены с учетом огромного количества аппаратных нововведений и дизайнерских изысков выглядит вполне оправданно.

Samsung прекращает поддержку сразу двух флагманов

Samsung Electronics объявила о полном прекращении программной поддержки Galaxy S6 и S6 Edge спустя три года с момента их появления в продаже. Об этом говорится на официальном сайте производителя. Отныне владельцы флагманских устройств 2014 года не будут получать даже квартальных обновлений безопасности.

Ранее стало известно, что в этом году Samsung Electronics намерена изменить самой себе, увеличив сроки обновления флагманских смартфонов и выпустив Android Oreo для Galaxy S6. В число обновившихся моделей также должны были войти Galaxy S6 Edge, S6 Edge+ и Note 5, но в последний момент вендор поменял свои планы.

Смартфоны Galaxy S6 Edge+ и S6 Active, в отличие от моделей стандартной линейки, продолжат получать обновления еще какое-то время. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку увеличенный и защищенный флагманы вышли несколькими месяцами позже. Их поддержка, вероятно, прекратится ближе к лету 2018 года.

Дизайн LG G7 показали на видео

Предстоящий LG G7, чью разработку руководство компании LG решило начать с нуля всего за несколько месяцев до предполагаемого релиза, действительно получит выемку в верхней части дисплея. Об этом свидетельствует видеорендер, которым поделился именитый инсайдер OnLeaks.

Судя по всему, смартфон, который был показан на MWC 2018 за закрытыми дверями и который IT-журналисты приняли за LG G7, является им на деле.

Внешность новинки нельзя назвать эксклюзивной даже с большой натяжкой. Те же материалы корпуса, плавные линии в дизайне и сглаженные края мы неоднократно видели у Xiaomi, Samsung и даже Nokia. Нижний торец LG G7, впрочем, вызывает стойкие ассоциации с iPhone 6, но вместо Lightning-разъема там разместился более востребованный USB-C, а также заветный для меломанов разъем 3,5 мм.

Производитель не стал копировать iPhone X во всем, поэтому не решился размещать камеру в левом углу, но все-таки изменил компоновку объективов. Теперь они располагаются вертикально, а не горизонтально, как у моделей предыдущих поколений. Под камерой нашлось место для дактилоскопического сканера.

Интересно, что правая грань смартфона имеет три физических клавиши. Памятуя о планах производителя по освоению технологий искусственного интеллекта, можно предположить, что с помощью одной из клавиш будет вызываться фирменный голосовой ассистент LG, который составит конкуренцию Siri, Bixby и Google Assistant.

Ожидается, что LG G7 представят уже до конца текущего месяца. Аппаратную основу смартфона составит 8-ядерный процессор Snapdragon 845, работающий на базе 6 ГБ оперативной памяти. В роли программной платформы производитель, вероятно, изберет Android 8.1 Oreo с перспективой дальнейшего обновления до Android P.

Lenovo уходит с российского рынка смартфонов

Lenovo объявила о намерении закрыть мобильный офис, занимающийся продажами смартфонов на территории России , СНГ и стран Восточной Европы. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель отечественного подразделения компании Андрей Клочков. Причиной тому послужило резкое падение продаж фирменной продукции.

Несмотря на закрытие головного офиса, смартфоны под брендами Lenovo и Moto не исчезнут с прилавком отечественных магазинов, подчеркивает топ-менеджер компании. Просто теперь вопросами их продвижения и реализации будет заниматься отдел по развивающимся рынкам. Таким образом вендор рассчитывает снизить текущие расходы при недополученной прибыли.

По итогам зимы 2018 года совокупная доля смартфонов Lenovo на российском рынке опустилась ниже 2%, всего за год сократившись почти втрое, констатируют исследователи рынка. Основная причина произошедшего падения, по их мнению, связана с неспособностью фирменной продукции производителя конкурировать с товарами других брендов по соотношению цена — качество.

Samsung готовит Galaxy S9 Mini

Ранее мы писали о том, что Samsung в будущем может возродить линейку Galaxy S mini. Вероятно, этому суждено случиться. Galaxy S9 mini удалось запечатлеть на сайте Geekbench. Смартфон должны оснастить 5-дюймовым Infinity-дисплеем и дизайном в стиле S9. Таким образом, S9 mini станет отличным вариантом для любителей высокой производительности и компактных габаритов.

Девайс, согласно Geekbench, оснастят процессором Snapdragon 660, девайс в тесте набрал около 6 тысяч баллов, что довольно неплохо для mini-версии флагмана.

Стоить S9 mini, скорее всего, будет значительно меньше своих старших братьев. И если S9 и S9+ стоят в диапазоне от 800 до 1000 евро, то в случае с S9 mini стоит ожидать ценник в районе 400-600 евро. За 30-35 тысяч рублей в России S9 mini станет наилучшим вариантом для любителей компактности. Хотя и здесь стоит отметить, что даже обычный S9 по габаритам довольно удобен.

Поэтому в большей степени желание выпустить S9 mini стало следствием слабых продаж S9 и S9+. Ранее авторитетный иностранный ресурс BGR сообщил о том, что в первый день продаж число проданных Galaxy S9 составило 70% от результата S8 год назад. Сложно сказать, удастся ли корейцам восстановить продажи флагманской линейки выходом S9 mini, однако в любом случае потребители останутся довольны.

Ну а на этом у нас все, увидимся с вами на следующей неделе!