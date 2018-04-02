Названа цена грядущего самого мощного флагманского смартфона

В сети продолжают активно циркулировать слухи о грядущем флагманском смартфоне OnePlus 6, который может быть официально представлен уже в конце текущего месяца. Если верить этим сведениям, то начальная версия с 64 ГБ постоянной памяти оценена в 3 299 юаней, то есть 30 110 руб. по текущему курсу.

Смартфон с хранилищем на 128 ГБ обойдется уже в 3 799 юаней (34 674 руб.), а старшая версия с 256 ГБ — в 4 399 юаней (40 150 руб.). Разумеется, даже если данные сведения окажутся верными, российские цены в любом случае будут дороже китайских. Что же касается характеристик смартфона, в сети поговаривают о 6,28-дюймовом AMOLED-экране разрешением 2280×1080 пикселей, мощном процессоре Snapdragon 845 тактовой частотой 2,7 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти.

Фото: Hi-Tech Mail.Ru Опрос: Вы собираетесь приобрести новый флагманский смартфон 2018 года? Да Нет Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Motorola Moto Z3 Play рассекретили в сети

Xiaomi Mi MIX 2s официально представлен