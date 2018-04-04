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Глава OnePlus подтвердил параметры OnePlus 6
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Глава OnePlus подтвердил параметры OnePlus 6 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus, в заметке на форуме OnePlus подтвердил некоторые характеристики готовящегося к выпуску флагманского смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально.
Так, он отметил, что в основу смартфона ляжет «лучшее железо» — топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Ранее сообщалось о 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Вполне возможно, смартфон выйдет в обеих вариациях.
Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2280 x 1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 20 Мп и апертуру f/2.0. Аккумулятор обладает ёмкостью 3450 мАч. Он работает под операционной системой Android 8.1 Oreo.
Цена OnePlus 6 может оказаться существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.
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