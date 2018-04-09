Дизайн OnePlus 6 подтвержден на рендерах DxOMark

Предстоящий OnePlus 6 будет именно таким, каким его демонстрировали инсайдерские фотографии. Это подтверждает рендер смартфона, опубликованный в китайской социальной сети Weibo. Не исключено, что прямое отношение к обнародованию дизайна будущей новинки имеет эксперты фотолаборатории DxOMark, чей логотип виден на изображении.

Экран OnePlus 6 имеет еще большую площадь, чем OnePlus 5T. Этого удалось добиться за счет минимизации рамок и установки матрицы асимметричной формы. Такое решение, очевидно, было подсмотрено дизайнерами OnePlus у коллег из компании Apple , которые первыми на рынке представили смартфон с дисплеем с выемкой подобной формы.

Нижняя грань смартфона лишена управляющих элементов, но при этом стала значительно меньше, чем у модели предыдущего поколения. Сканер отпечатков пальцев разместили на задней панели, тогда как стандартные клавиши управления Android было решено заменить жестами, многие из которых были представлены в одной из последних бета-сборок OxygenOS.

Рендер не содержит изображений задней части смартфона, не позволяя составить представление о количестве модулей камеры, их расположении и фотографических способностях в том числе. Впрочем, если верить предыдущим утечкам, камеры у OnePlus 6 будет две — с возможностью оптического приближения и поддержкой портретного режима съемки.

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