Обзор 4K-телевизора TCL L43P6US: 43 бюджетных дюйма

Внешний вид Диагональ экрана этого внушительно выглядящего ТВ составляет 43 дюйма, что, на наш взгляд, сейчас является оптимальным размером для любителей домашних развлечений: с успехом можно подключить как игровую приставку, так и источник видеосигнала и созерцать красивую картинку на большом экране.

В спецификациях производитель открыто не называет тип использованной матрицы, но по ощущениям это одна из разновидностей семейства IPS со светодиодной подсветкой. Углы обзора очень широкие — 178 градусов по вертикали и горизонтали. Экран имеет полуглянцевое покрытие, смотрится такая фактура хорошо, хотя и бликует немного.

Внешний вид этой модели хорошо продуман, выглядит она более чем достойно. Использован так называемый «бесшовный дизайн», когда на алюминиевой окантовке ЖК-панели телевизора нет стыков и швов.

Верхняя часть сделана очень тонкой — около сантиметра, книзу она расширяется. Там расположены разъемы подключения и встроенная акустическая система. В общий дизайн вписываются и две элегантные ножки, которые доверено прикрутить покупателю. Крепятся они с помощью винтов, входящих в комплектацию. Ножки обеспечивают хорошую устойчивость, несмотря на тонкий вид. В комплектацию входит также узкий, но длинный пульт дистанционного управления, который отлично лежит в руке.

Экран

Родиной используемой ЖК-панели является Китай , именно там производят матрицы для телевизоров TCL. Разрешение ее достигает значения 3840х2160, а соотношение сторон составляет 16:9. На 43 дюймах видео в таком разрешении смотрится вполне прилично, но мы рекомендуем подключить внешний источник сигнала, к примеру, медиапроигрыватель, который возьмет на себя функции воспроизведения в случае просмотра «тяжелых» видеороликов.

Встроенный проигрыватель имеется, он работает с такими форматами файлов, как MP3, MPEG4, MKV, JPEG, поддерживает H.265 кодировку и крутит 4К ролики с нормальным битрейтом. Из нескольких десятков видеофайлов, записанных в разных форматах, он не справился только с роликом 8К с битрейтом больше 180 Мбит/с. Так что результатом мы остались довольны.

Несмотря на то, что контент формата 4К пока не слишком распространен, покупка такого ТВ может стать хорошим заделом на будущее. TCL L43P6US длительное время будет оставаться актуальной моделью. Используемая матрица имеет неплохую цветопередачу и адекватно воспроизводит шкалу градаций серого и цветовую мишень из чистых цветов. Меню телевизора покажется аскетичным, но при этом оно вполне функционально и позволяет выбрать источник сигнала, отрегулировать параметры картинки, настроить звук встроенной акустической системы и т.д.

Интерфейсы и подключение

Аналоговое эфирное ТВ, транслируемое по обычному антенному кабелю, постепенно теряет свою актуальность, потому как на дворе все таки эра цифрового ТВ, и от провайдера интернет-услуг можно получить множество ТВ-каналов в более высоком качестве за меньшие деньги. Но антенный разъем в TCL L43P6US все же присутствует. Помимо него имеются все необходимые интерфейсы, которые могут пригодится любителю домашних развлечений. Здесь есть пара разъемов USB, что позволяет подключать флешки и воспроизводить с них фильмы и музыку. Присутствует несколько цифровых HDMI, а также RJ45 для подключения к проводной сети.

Также для работы с цифрой присутствует тюнер DVB-T/T2/C/S2, который позволяет поймать множество каналов в цифровом качестве. Впрочем, не забыты и те, кто привык смотреть фильмы по сети, используя беспроводной Wi-Fi. При первом подключении модель сразу предлагает настроить соединение, и если оно защищено паролем — ввести код. Здесь есть одна хитрость: по умолчанию пульт позволяет вводить только цифровые символы, но если нажать еще раз кнопку ОК, появится наэкранная клавиатура с полным набором символов.

Впечатления от работы

Много ли сейчас моделей 4К-ТВ с большой диагональю экрана, имеющих доступную стоимость? Список невелик, и если говорить о соотношении цены и качества, то этому ТВ можно смело ставить высокую оценку. Цифровой тюнер позволяет выводить картинку в приличном качестве, неплохо справляясь со своей задачей. Картинка транслируется сочная, без заметных искажений. Кстати, в меню на выбор есть несколько предустановок, оптимизирующих цветопередачу и яркость в зависимости от транслируемого контента.

Время отклика матрицы составляет 8 мс, она достаточно быстрая — в динамичных сценах особых «хвостов» не заметно. Телевизор неплохо выводит материалы высокого качества, а вот контент низкого разрешения этому ТВ не по нраву, чувствуется заметная интерполяция.

Встроенная акустическая система показывает неплохие для такого класса решений результаты — в общей звуковой сцене чувствуется небольшое преобладание высоких частот, но в целом звучание достаточно мягкое и сбалансированное, а на высокой громкости искажения практически незаметны.

Итоги

Этот 43-дюймовый ТВ, выдающий картинку формата 4K, при средней цене порядка 31 000 рублей может стать оптимальным вариантом, если вы ищете недорогой телевизор формата 4К с приличного качества картинкой.

Фото: @alexanderdinaev

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