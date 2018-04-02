Какие внешние видеокарты для MacBook рекомендует Apple

Какие внешние видеокарты для MacBook рекомендует AppleПару дней назад Apple представила очередное обновление десктопной операционной системы macOS 10.13.4. Одним из главных нововведений апдейта стала поддержка внешних графических процессоров eGPU — «external GPU».

Т.е., если раньше для подключения к MacBook внешней видеокарты приходилось пользоваться исключительно предложенными производителем док-станции драйверами, то теперь система получила нативную поддержку подобных решений.

Увеличить производительность MacBook, превратив его в достойное решение для работы с 3D графикой, монтажом видеороликов или рендеринга можно при помощи специальной док-станции и графического ускорителя — видеокарты, которая вставляется в эту док-станцию.

На днях Apple опубликовала список устройств, которые она официально рекомендует для работы с MacBook при подключении eGPU.

При подключении видеокарт AMD Radeon RX 570, RX 580, и Radeon Pro WX 7100:

OWC Mercury Helios FX3 PowerColor Devil Box Sapphire Gear Box Sonnet eGFX Breakaway Box 350W

Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

При подключении видеокарт AMD Radeon RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air, Radeon Pro WX 9100:

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

При подключении видеокарт AMD Radeon RX Vega 56:

OWC Mercury Helios FX3 PowerColor Devil Box Sonnet eGFX Breakaway Box 550W

Sonnet eGFX Breakaway Box 650W

eGPU следует устанавливать в разъем USB Type-C, минуя всевозможные переходники и хабы. Стоит обратить внимание, что поддержка eGPU доступна исключительно владельцев MacBook с установленными портами Thunderbolt 3.

Предыдущее поколение протокола не позволяет подключить eGPU-решения, задействовав нативные драйвера macOS в силу недостаточно высокой скорости передачи данных.