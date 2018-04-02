Ещё
Какие внешние видеокарты для MacBook рекомендует Apple
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие внешние видеокарты для MacBook рекомендует Apple 

iPhones.ru 6 часов назад
Фото: iPhones.ru
Какие внешние видеокарты для MacBook рекомендует AppleПару дней назад Apple представила очередное обновление десктопной операционной системы macOS 10.13.4. Одним из главных нововведений апдейта стала поддержка внешних графических процессоров eGPU — «external GPU».
Т.е., если раньше для подключения к MacBook внешней видеокарты приходилось пользоваться исключительно предложенными производителем док-станции драйверами, то теперь система получила нативную поддержку подобных решений.
Увеличить производительность MacBook, превратив его в достойное решение для работы с 3D графикой, монтажом видеороликов или рендеринга можно при помощи специальной док-станции и графического ускорителя — видеокарты, которая вставляется в эту док-станцию.
На днях Apple опубликовала список устройств, которые она официально рекомендует для работы с MacBook при подключении eGPU.
При подключении видеокарт AMD Radeon RX 570, RX 580, и Radeon Pro WX 7100:
OWC Mercury Helios FX3  PowerColor Devil Box  Sapphire Gear Box  Sonnet eGFX Breakaway Box 350W
Sonnet eGFX Breakaway Box 550W
Sonnet eGFX Breakaway Box 650W
При подключении видеокарт AMD Radeon RX Vega 64, Vega Frontier Edition Air, Radeon Pro WX 9100:
Sonnet eGFX Breakaway Box 650W
При подключении видеокарт AMD Radeon RX Vega 56:
OWC Mercury Helios FX3  PowerColor Devil Box  Sonnet eGFX Breakaway Box 550W
Sonnet eGFX Breakaway Box 650W
eGPU следует устанавливать в разъем USB Type-C, минуя всевозможные переходники и хабы. Стоит обратить внимание, что поддержка eGPU доступна исключительно владельцев MacBook с установленными портами Thunderbolt 3.
Предыдущее поколение протокола не позволяет подключить eGPU-решения, задействовав нативные драйвера macOS в силу недостаточно высокой скорости передачи данных.
iPhones.ru: последние новости
5 действительно ПОЛЕЗНЫХ приложений для Apple Watch Что не так в Xiaomi Mi Mix 2S? Разобрались Правда, что iPhone на самом деле китайский?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России467
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля198
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
Дрон «Почты России» врезался в дом118
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
00:38
Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение